Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Абраменко и российский друг

Настоящим прорывом нынешней Зимней Олимпиады, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане, стал украинский фристайлист из Николаева Александр Абраменко, получивший золотую медаль в лыжной акробатике. Это первая медаль Украины в Пхенчхане и первая олимпийская медаль в истории украинского фристайла, а также третье "золото" в истории Зимних Олимпиад.

Абраменко выполнил свой прыжок идеально и обошел китайца Цзя Цзуняна всего на 0,46 балла. "Бронзу" получил олимпийский спортсмен из России Илья Буров. Его отрыв с Александром составил 6.34 балла.

29-летний Абраменко, выступающий в самом сложном виде фристайла, родом из Николаевской области. Он — воспитанник николаевской школы лыжной акробатики. Это уже его четвертая Олимпиада и первая награда.

После победы Абраменко рассказал о своей подготовке к соревнованиям и впечатлениях после победного прыжка на трамплине. "Пропустил прошлый сезон из-за травмы, у меня не было достаточно время выучить этот прыжок на снег. Это был огромный риск, и он оправдался. Это был лучший прыжок за эту зиму", — прокомментировал спорстмен.

Победа украинца восхитила соотечественников, однако куда сильнее в социальных сетях предпочли обсудить не золотую медаль молодого спортсмена, а его дружбу со спортсменом из России и бронзовым призером Буровым. Так, на пьедестале победителей на Олимпиаде-2018 Абраменко обнялся с Буровым, завернув его в украинский флаг. У российского спортсмена флага не было, так как флаг РФ на соревнованиях под запретом, а российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России".

Одни пользователи ничего удивительного в таком поступке украинца не увидели, однако другая часть пользователей усмотрели назревающую "зраду". В частности, руководитель Киевской организации партии "Украинское объединение патриотов" Дмитрий Симанской заявил, что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином.

facebook Дмитро Сіманський Александр Абраменко и Илья Буров

Facebook Дмитро Сіманський Александр Абраменко и Илья Буров. Комментарии

Также пользователи иронизировали, завела ли Служба безопасности Украины дело в отношении Абраменко о "бытовом сепаратизме".

Российский спортсмен, в свою очередь, также прокомментировал снимки с Абраменко. Бронзовый призер заявил, что он дружит с украинцем, и между ними никогда не было никакой политики. "С украинцами и белорусами тепло общаемся. Мы никакие не враги", — отметил Буров.

"Незимняя страна" с ржавым трамплином

У победы Абраменко среди украинских политиков сразу нашлось много родителей. Спортсмена с успехом поздравили и президент Петр Порошенко, и глава Кабмина Владимир Гройсман, и министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Ранее горе-министр долго объяснял журналистам, почему украинцы привозят так мало медалей с зимних Олимпийских игр.

"Мы не зимняя страна, снег не лежит так долго, как в Норвегии или Канаде. У нас и в январе бывает плюсовая температура. Исторически сложилось, что зимние виды спорта не являются массовыми, как летние", — оправдывался министр.

Впрочем, после победы Абраменко Жданов отчитался, что сразу же лично его поздравил, а в СМИ на фоне пафосных заявлений министра появились фото трамплина для фристайла в родном для Абраменко Николаеве. Этот трамплин был уникальным и единственным в советском союзе, а сейчас конструкция, на которой тренировались все фристайлеры, находится в аварийном состоянии.

"А теперь посмотрите на трамплин для фристайла в Николаеве и убедитесь в очередной раз, что у нас в Украине уже долгие годы, что бы не происходило — то все вопреки, а не благодаря", — написал журналист Андрей Лохматов в своем Facebook, опубликовав фото (см. здесь) аварийного трамплина.

На фоне этого Жданов, конечно, признался, что Абраменко в Украине не тренируется, и пообещал построить новый сноупарк.

"Действительно, Абраменко занимается заграницей, государство ему это обеспечивает. Мы оплачиваем ему сборы. Думаю, что в ближайшие два года в Буковеле мы построим новый сноупарк, где будет заниматься он и десятки и сотни других спортсменов", — заявил министр.

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Отметим, что в связи с тем, что в стране не осталось трамплинов ни для летних, ни для зимних прыжков, в Украине не тренируется не только Абраменко, а и многие другие спортсмены. В 2001 году из Украины в Беларусь уехала сильнейшая фристайлистка Алла Цупер. В 2014-м году она выиграла Олимпиаду в Сочи. В 2002 году так же покинул Украину и еще один будущий олимпийский чемпион Антон Кушнир. Абраменко ранее предлагали выступать за Россию, однако он отказался, хотя и встречается с российской фристайлисткой Александрой Орловой.

Квартирный вопрос

Наряду с отсутствием в Украине условий для тренировок Абраменко ранее столкнулся и с квартирным вопросом.

Как выяснилось, бывший мэр Николаева Александр Сенкевич отказал ему в 2016 году во взятии на квартирный учет. В решении исполнительного комитета Николаевского городского совета от 13 мая 2016 года за подписью Сенкевича говорилось, что оснований для признания нуждающимся в улучшении жилищных условий Абраменко нет.

А вот уже после олимпийского золота губернатор Николаевской области Алексей Савченко пообещал решить вопрос обеспечения спортсмена жильем.

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"Жду Александр Абраменко в Николаеве и у себя. Буду исправлять ошибку бывшего мэра, который завизировал отказ спортсмену в квартирном учете", — заявил глава ОГА.

Стоит напомнить, что Кабинет министров пообещал каждому украинскому спортсмену за золотую медаль на Олимпиаде-2018 премиальные в сумме 120 тысяч долларов. Серебряные награды оценили в 80 тысяч долларов, а 55 тысяч — за "бронзу". В НОК также сообщали, что каждый украинский спортсмен, который завоюет олимпийскую медаль в Пхенчхане, получит дополнительные премиальные: за золотую медаль – $50 тыс, за серебро – $25 тыс, а за бронзу – $15 тыс. Кроме того, такую же сумму получит и тренер победителя. На подготовку к соревнованиям Украина выделяла 120 млн гривен.