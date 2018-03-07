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    Россия

    ЧМ-2018. Для нетрезвых болельщиков выделят в клиниках спецкойки

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    Отмечается, что нетрезвых водителей не будут "упаковывать" в вытрезвители, в больницах создадут специальные места.
    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    Фото Twitter FIFA World Cup

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В регионах России, где будут проходить матчи ЧМ-2018, отказались от создания отдельных вытрезвителей.

    Для нетрезвых болельщиков организуют палаты в больницах. Это обойдется местным властям намного дешевле, чем организовывать спецучреждения.

    В Москве нетрезвых футбольных фанатов при необходимости отправят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова. Экстренную помощь им окажут бесплатно.

    Что касается нарушителей общественного порядка, не нуждающихся при этом в помощи, для них на стадионах откроют временные изоляторы, сообщают Известия.

    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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