ЧМ-2018. Для нетрезвых болельщиков выделят в клиниках спецкойки

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В регионах России, где будут проходить матчи ЧМ-2018, отказались от создания отдельных вытрезвителей.

Для нетрезвых болельщиков организуют палаты в больницах. Это обойдется местным властям намного дешевле, чем организовывать спецучреждения.

В Москве нетрезвых футбольных фанатов при необходимости отправят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова. Экстренную помощь им окажут бесплатно.

Что касается нарушителей общественного порядка, не нуждающихся при этом в помощи, для них на стадионах откроют временные изоляторы, сообщают Известия.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.