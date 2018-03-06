Украина впервые осталась без медалей на ЧМ по легкой атлетике в помещении

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Лучшим результатом Украины на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который состоялся в английском Бирмингеме, стало 4-е место женской команды в эстафете 4х400.

От Украины на соревнования было заявлено 18 легкоатлетов, но из-за проблем с визой бегуна Евгения Гуцола, на соревнованиях участвовали только 15 украинцев (Гуцол должен был представлять Украину в мужской эстафете 4х400). Лучшим результатом Украины на чемпионате мира стало 4-е место женской команды в эстафете 4х400.

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Главная надежда на медаль Юлия Левченко заняла 5-е место в прыжках в высоту, а Ирина Геращенко стала 8-й. У мужчин Алексей Касьянов досрочно завершил выступления в семиборье из-за травмы, уточняет ZN.UA.

Таким образом, впервые в истории Украина вернулась с чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях без медалей.

На прошлом чемпионате мира в закрытом помещении, который проходил в 2016-м году в американском Портленде, Украина завоевала три награды ("серебро" и "бронзу" в женском пятиборье и "серебро" в мужском семиборье).