Сборная Украины опустилась на 19 место в медальном зачете на ОИ

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. На зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане по итогам 13-ого медального дня, в ходе которого было разыграно десять комплектов наград, Украина потеряла одну позицию и занимает 19 место.

В копилке сборной Украины по прежнему одно "золото", которое завоевал в лыжной акробатике фристайлист Александр Абраменко.

В общекомандном зачете лидерство сохранила Норвегия — 13 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых наград. Вслед за норвежцами идут немцы (13, 7, 5), канадцы (9, 7, 8), американцы (8, 7, 6), голландцы (7, 6, 4), шведы (5, 5, 0), французы (5, 4, 6) и австрийцы (5, 2, 6).

Украина (1, 0, 0) потеряла одну позицию и занимает 19-е место. "Сине-желтых" обошел Китай, завоевав первое "золото" (1, 6, 2). Между тем, сборная Украины опережает команду "Олимпийских атлетов из России" (0, 4, 8), Австралию (0, 2, 1), Словению (0, 1, 0), Финляндию (0, 0, 4), Испанию (0, 0, 2), Новую Зеландию (0, 0, 2), Казахстан (0, 0, 1), Латвию (0, 0, 1) и Лихтенштейн (0, 0, 1), сообщает Укринформ.

Всего медали в Пхёнчхане уже завоевали представители 29-ти стран из 92-х команд-участниц.

В воскресенье, 18 февраля, Украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего украинского фристайла.

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