Украина завоевала первое золото на Олимпиаде-2018

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего украинского фристайла, сообщает NewsOne.

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Финал в лыжной акробатике в Олимпиаде состоит из трех финалов: результаты которых на первых двух из них не суммируются – после первого финала остаются 9 из 12-ти спортсменов, после второго – 6 из 9-и.

Абраменко вышел во 2-й финал с 3-го места, набрав одинаковое количество баллов с канадским фристайлистом.

Во 2-м финале украинец показал 4-й результат, и вышел в суперфинал, где уже за медали сражались 6 сильнейших: Абраменко, 2 спортсмена из России, китаец, канадец и представитель Белоруссии.

Один из россиян и белорус упали, а Абраменко выполнил свой прыжок идеально, и обошел по очкам еще одного россиянина, гарантировав себе как минимум, бронзу. Канадец тоже упал, китаец выполнил свой прыжок идеально. Пришлось ждать оценку судей, где китаец оказался вторым.

Ранее сообщалось, что немецкая спортивная пара фигуристов, состоящая из украинки Алены Савченко и француза Брюно Массо, завоевала золотые медали Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.