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    Украина завоевала первое золото на Олимпиаде-2018

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (61)

    (обновлено: )2645163
    Украинский спортсмен Александр Абраменко стал лучшим на Играх-2018 в лыжной акробатике. Как отмечается, спортсмен выполнил свой прыжок идеально, что принесло ему высшую награду Олимпиады.
    Александр Абраменко
    newsone.ua

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего украинского фристайла, сообщает NewsOne.

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    Финал в лыжной акробатике в Олимпиаде состоит из трех финалов: результаты которых на первых двух из них не суммируются – после первого финала остаются 9 из 12-ти спортсменов, после второго – 6 из 9-и.

    Абраменко вышел во 2-й финал с 3-го места, набрав одинаковое количество баллов с канадским фристайлистом.

    Во 2-м финале украинец показал 4-й результат, и вышел в суперфинал, где уже за медали сражались 6 сильнейших: Абраменко, 2 спортсмена из России, китаец, канадец и представитель Белоруссии.

    Один из россиян и белорус упали, а Абраменко выполнил свой прыжок идеально, и обошел по очкам еще одного россиянина, гарантировав себе как минимум, бронзу.  Канадец тоже упал, китаец выполнил свой прыжок идеально. Пришлось ждать оценку судей, где китаец оказался вторым.

    Ранее сообщалось, что немецкая спортивная пара фигуристов, состоящая из украинки Алены Савченко и француза Брюно Массо, завоевала золотые медали Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

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