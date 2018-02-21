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    Пара проехала 17 тысяч км на велосипедах, чтобы увидеть сына на Олимпиаде

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    Родители швейцарского фристайлера Миши Гассера доказали, что они атлеты не хуже сына: за год они проехали на велосипедах от Цюриха до Пхенчхана.
    Рита Руттиманн и Гидо Гувилер проехали 17 тысяч километров, чтобы увидеть выступление сына на Олимпиаде
    Фото moya-planeta.ru

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Родители швейцарского лыжника-фристайлера Миши Гассера потратили целый год и преодолели 17 тысяч километров на велосипедах, чтобы посмотреть, как сын выступит на соревнованиях на Олимпиаде в корейском Пхенчхане.

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    В феврале 2017 года Рита Руттиманн и Гидо Гувилер выехали из Ольтена (в 70 км от Цюриха) и прибыли в Пхенчхан 14 февраля 2018 года. В дороге они проехали 20 стран. Самым сложным отрезком пути оказалось преодоление Пальмира и путешествие по странам Центральной Азии.

    "Прибыть сюда и увидеть, что наш сын ждет нас, — очень трогательно. У меня слов не было", — сказал Гидо в комментарии Reuters. Его супруга поведала, что ежедневные поездки на велосипедах дались им нелегко.

    В Южной Корее родители лыжника проживают на открытом воздухе: они разбили палатку, несмотря на минусовые температуры.

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    После завершения выступлений Гассера его родители через Южную Корею направятся в Японию, а оттуда они вернутся в Швейцарию, чтобы получить визы в Китай, Россию и Монголию, а затем возобновят свое приключение.

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