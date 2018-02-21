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    Олимпиада в Пхенчхане. Сменился лидер медального зачета

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    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины (75)

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    В активе олимпийской сборной Норвегии 33 медали, 13 из которых "золотых", 11 - "серебряных" и 9 - "бронзовых".
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Сборная Норвегии вышла на первое место медального зачета зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

    Александр Абраменко
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    В активе норвежцев 33 медали, 13 из которых "золотых", 11 — "серебряных" и 9 — "бронзовых".

    На второй строчке остается сборная Германии – 24 медали (12-7-5). На третьей позиции команда Канады, которая выиграла уже 21 награду (9-5-7), сообщает "Украинская правда".

    Сборная Украины с одной "золотой" медалью осталась на 18-й строчке.

    В воскресенье, 18 февраля, Украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего украинского фристайла.

    Смотрите также: Олимпиада-2018: "золотые" прыжки украинца

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