Олимпиада в Пхенчхане. Сменился лидер медального зачета

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Сборная Норвегии вышла на первое место медального зачета зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

В активе норвежцев 33 медали, 13 из которых "золотых", 11 — "серебряных" и 9 — "бронзовых".

На второй строчке остается сборная Германии – 24 медали (12-7-5). На третьей позиции команда Канады, которая выиграла уже 21 награду (9-5-7), сообщает "Украинская правда".

Сборная Украины с одной "золотой" медалью осталась на 18-й строчке.

В воскресенье, 18 февраля, Украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего украинского фристайла.

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