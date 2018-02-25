Медальный зачет Олимпийских игр. Украина выбыла из Топ-20

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Прошел предпоследний 15-й медальный день на 23-х зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхан, в рамках которого было разыграно восемь комплектов наград, говорится на сайте ОИ-2018.

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Общекомандный зачет возглавляет Норвегия с 13 "золотыми", 14 "серебряными" и 11 "бронзовыми" медалями. На втором месте — немцы (13, 8, 7), затем идут канадцы (11, 8, 10), американцы (9, 8, 6), голландцы (8, 6, 6) и шведы (6, 6, 0).

В то же время Украина с 1 "золотой" медалью находится на 21 и 22 позиции, разделив их с Венгрией.

Как сообщалось ранее, сборная Норвегии обновила рекорд по общему количеству медалей, завоеванных в рамках одних зимних Олимпийских игр.