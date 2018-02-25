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    Спорт

    Итоги Олимпиады-2018. Организаторы назвали число посетителей Игр

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    Глава оргкомитета Ли Хи Бом сообщил, что все билеты на соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, скелетону, конькобежному спорту, а также на церемонию открытия были проданы.
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS John Sibley

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты
    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина, Василий Конов-мл. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее посетили более 1,3 миллиона человек, сообщил глава оргкомитета Ли Хи Бом во время сессии Международного олимпийского комитета.

    Сессия МОК началась в Пхенчхане в воскресенье. Церемония закрытия Олимпиады пройдет вечером 25 февраля.

    "Зимние Олимпийские игры посетили один миллион 336 тысяч 326 человек", — сообщил глава оргкомитета.

    Также Ли Хи Бом сообщил, что все билеты на соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, скелетону, конькобежному спорту, а также на церемонию открытия были проданы.

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