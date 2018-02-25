Итоги Олимпиады-2018. Организаторы назвали число посетителей Игр

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина, Василий Конов-мл. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее посетили более 1,3 миллиона человек, сообщил глава оргкомитета Ли Хи Бом во время сессии Международного олимпийского комитета.
Сессия МОК началась в Пхенчхане в воскресенье. Церемония закрытия Олимпиады пройдет вечером 25 февраля.
"Зимние Олимпийские игры посетили один миллион 336 тысяч 326 человек", — сообщил глава оргкомитета.
Также Ли Хи Бом сообщил, что все билеты на соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, скелетону, конькобежному спорту, а также на церемонию открытия были проданы.