Итоги Олимпиады-2018. Организаторы назвали число посетителей Игр

facebook.com/olympicua Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты Зимние Олимпийские игры в Южной Корее посетили более 1,3 миллиона человек, сообщил глава оргкомитета Ли Хи Бом во время сессии Международного олимпийского комитета.

Сессия МОК началась в Пхенчхане в воскресенье. Церемония закрытия Олимпиады пройдет вечером 25 февраля.

"Зимние Олимпийские игры посетили один миллион 336 тысяч 326 человек", — сообщил глава оргкомитета.

Также Ли Хи Бом сообщил, что все билеты на соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, скелетону, конькобежному спорту, а также на церемонию открытия были проданы.