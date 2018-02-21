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    В Пхенчхане сорвалась встреча представителей КНДР с вице-президентом США

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    Госдеп подчеркнул, что США не собираются извиняться перед КНДР за то, что Майк Пенс привлекал внимание к нарушениям прав человека в этой стране и к смерти американца Отто Уормбиера.
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    REUTERS Kim Kyung-Hoon

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. США сожалеют, что КНДР отменила встречу с американским вице-президентом Майком Пенсом на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане "в последний момент", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

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    "Во время недавнего визита вице-президента в Южную Корею с целью продемонстрировать союзническую решимость и поддержать американских спортсменов возникла возможность короткой встречи с руководителями делегации Северной Кореи. Вице-президент был готов воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть необходимость того, чтобы Северная Корея отказалась от своих незаконных программ по созданию баллистических программ и ядерного оружия", — говорится в заявлении Науэрт.

    "В последний момент официальные лица КНДР решили не проводить встречу. Мы сожалеем о том, что они не смогли воспользоваться этой возможностью", — заявила Науэрт.

    Белый дом ранее подтвердил публикации, что КНДР отменила встречу с Пенсом на Олимпиаде в Пхенчхане.

    По заявлению представителя госдепа, США не собираются извиняться перед КНДР за то, что Пенс привлекал внимание к нарушениям прав человека в этой стране и к смерти американца Отто Уормбиера, который вернулся из заключения в КНДР в коматозном состоянии и вскоре скончался.

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    "Мы не позволим, чтобы посещение Северной Кореей Зимних Олимпийских игр позволило скрыть подлинную суть режима и необходимость того, чтобы мир был един перед лицом незаконных программ вооружения, которые осуществляет этот режим. Кампания по максимальному давлению, которая углубляет дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи, продолжится до тех пор, пока Северная Корея не согласится на заслуживающие доверия переговоры о том, как достичь денуклеаризации Корейского полуострова", — заявила представитель госдепа.

    Ранее сообщалось, что американцы считают "главными врагами" своей страны Россию и КНДР. Об этом свидетельствуют данные центра исследования общественного мнения Gallup International.

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