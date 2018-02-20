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    Россия и КНДР. Американцы назвали "главных врагов" США

    (обновлено: )21010
    По данным Gallup International, 51% опрошенных американцев проголосовали за Северную Корею, когда их спросили, кто является главным врагом США. Второе место заняла Россия с 19% голосов.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Американцы считают "главными врагами" своей страны Россию и КНДР, свидетельствуют данные центра исследования общественного мнения Gallup International.

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    По данным центра, 51% опрошенных американцев проголосовали за Северную Корею, когда их спросили, кто является главным врагом США.

    По словам экспертов центра, отношения между США и КНДР были напряженными на протяжении десятилетий, но обострились они в 2017 году, когда Пхеньян начал проводить испытания баллистических ракет.

    Второе место заняла Россия с 19% голосов. Эксперты центра считают, что это объясняется "вмешательством России" в выборы президента США, которое якобы произошло в 2016 году.

    На третьем месте оказался Китай с 11% респондентов, за ним следует Иран с 7%.

    Сообщается, что в 2016 году только 16% опрошенных назвали КНДР "главным врагом" США, в то время как Россию упомянули 15%.

    Опрос был проведен в период с 1 по 10 февраля 2018 года путем телефонных звонков на домашние и мобильные номера случайно подобранных людей старше 18 лет. В опросе приняли участие 1044 американца.

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