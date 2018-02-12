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    США максимально усилят давление на КНДР - Пенс

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    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (818)

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    По словам вице-президента США Майка Пенса, кампания США по оказанию максимального давления на Северную Корею продолжится и будет более интенсивной.
    Вице-президент США Майк Пенс
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Вашингтон продолжит давление на КНДР, но готов к переговорам, заявил вице-президент США Майк Пенс.

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    "Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", — сказал Пенс в интервью Washington Post.

    Пенса спросили, какие шаги потребуется предпринять Пхеньяну, чтобы с него начали снимать санкции. "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры", — ответил вице-президент США.

    Официальная позиция США заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.

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