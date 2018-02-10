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    Лидер КНДР пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян

    (обновлено: )33040
    Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон входит в состав правительственной делегации на Олипиаде, передала приглашение посетить Пхеньян "кратчайшие сроки".
    Ким Чен Ын
    KNS / KCNA / AFP

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в "кратчайшие сроки" посетить Пхеньян, приглашение было передано сестрой Ким Чен Ына, сообщило агентство Ренхап.

    Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон входит в состав правительственной делегации, которая прибыла на открытие олимпиады в Пхенчхане. Утром в субботу она вместе с другими высокопоставленными членами делегации посетила президентский дворец и присутствовала на обеде, который дал президент Южной Кореи. Как сообщает агентство, приглашение было предано устно.

    Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась в пятницу.

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