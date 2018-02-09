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    Южная Корея из-за Олимпиады ослабила санкции против КНДР

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (144)

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    Согласно наложенным на КНДР ограничением, суда и корабли этой страны не имеют права появляться в прибрежных водах Южной Кореи, однако северокорейская делегация смогла прибыть на Олимпиаду.
    Чжон Кван Бом (КНДР) во время тренировки перед XXIII зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Из-за Олимпийских игр Южная Корея ослабила санкции против КНДР, поскольку иначе северокорейская делегация не смогла бы добраться до Пхенчхана, сообщает The New York Times.

    Сергей Бубка - участник эстафеты олимпийского огня, 2018
    facebook.com/olympicua
    Сергей Бубка пронес олимпийский огонь в Южной Корее

    Согласно наложенным на КНДР ограничением, суда и корабли этой страны не имеют права появляться в прибрежных водах Южной Кореи. Более того, делегация КНДР заявила, что на судне мало топлива, и южнокорейцы обязаны его дозаправить — а это противоречит международным санкциям, запрещающий поставку топлива Пхеньяну.

    Также СМИ сообщает, что в 2017 году хоккейная команда из КНДР во время поездки на турнир в Новой Зеландии собиралась выйти на лед с деревянными клюшками, которые в современном хоккее перестали использовать еще в 1990-х. Организаторы турнира дали северокорейским спортсменам современные клюшки из углепластика, однако отвезти их домой хоккеистам не удалось: санкции запрещают ввоз в КНДР предметов роскоши, в число которых входит и спортивный инвентарь.

    В нынешней Олимпиаде выступит совместная с Южной Кореей женская команда по хоккею. Северокорейским спортсменкам дадут новые клюшки на турнир, но заберут после соревнований. Форму им предоставит финская компания Lahta, а не официальный спонсор Олимпийских игр Nike. Как сообщает издание, Nike опасается американских санкций за поставку продукции гражданам КНДР, в то же время и северокорейские спортсмены не хотят носить форму американской компании.

    Также северокорейские спортсмены не смогут забрать с собой подарки от спонсора Олимпиады Samsung. Южнокорейская компания решила подарить всем спортсменам новый Samsung Galaxy Note 8; гражданам КНДР им пользоваться не позволят.

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