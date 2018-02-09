История зимних Олимпийских игр. Справка

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. XXIII зимние Олимпийские игры стартуют в Пхенчхане (Южная Корея) в пятницу, 9 февраля, и продлятся до 25 февраля.

Ниже приводится справочная информация об истории зимних Игр.

Зимние Олимпийские игры – комплексные соревнования по зимним видам спорта, проводимые Международным олимпийским комитетом (МОК) один раз в четыре года.

Впервые зимние виды спорта (фигурное катание) появились на Играх-1908 в Лондоне. Вопрос о проведении зимних Олимпийских игр обсуждался на сессии МОК в Будапеште в 1911 году. Было предложено организовать в рамках следующих Олимпийских игр в Стокгольме специальную Неделю зимних видов спорта, но организаторы Игр выступили против подобного предложения. В программе летних Игр в Антверпене (1920) были фигурное катание и хоккей с шайбой.

I зимние Олимпийские игры проводились с 25 января по 5 февраля 1924 года в Шамони (Франция). Их программа включала соревнования лыжников (гонки на 18 и 50 км, прыжки с трамплина, двоеборье), скоростной бег на коньках (дистанции 500, 1500, 5000 и 10 000 м), фигурное катание (одиночное мужское и женское, парное катание), а также хоккей и бобслей. Кроме того, проходили показательные состязания — лыжные гонки военных патрулей и матчи по керлингу. Всего разыгрывалось 16 комплектов медалей, за которые боролись 258 спортсменов из 16 стран. В медальном зачете (здесь и далее — общекомандный зачет по количеству золотых медалей) победила команда Норвегии, которая завоевала 17 наград: 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Финляндии – 11 наград (по 4 золотых и серебряных, 3 бронзовые медали), третье — команда Австрии (2-1-0). Игры в Шамони первоначально назывались "Зимняя спортивная неделя" и не имели статуса Олимпийских игр. После их успеха МОК принял решение о регулярном проведении зимних Олимпийских игр (каждые четыре года), а соревнования, проведенные в Шамони, получили официальный статус первых Олимпийских зимних игр.

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II зимние Олимпийские игры проходили в Санкт-Морице (Швейцария) с 11 по 19 февраля 1928 года. В Играх приняли участие 464 спортсмена из 25 стран, разыгрывалось 14 комплектов медалей. В программу впервые вошел скелетон. Впервые в соревнованиях участвовали спортсмены из Азии – японские спортсмены. В медальном зачете первое место заняла команда Норвегии – 15 медалей (6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых), второе место – команда США, завоевавшая 6 медалей (по 2 золотых, серебряных и бронзовых), третье место — команда Швеции с 5 медалями (по 2 золотых и серебряных, 1 бронзовая).

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III зимние Олимпийские игры проводились в американском Лейк-Плэсиде с 4 по 15 февраля 1932 года. В них участвовали 252 спортсмена из 17 стран, разыграно 14 комплектов наград. На этих соревнованиях единственный раз в истории Олимпийских игр забеги конькобежцев проводились по принятым в США правилам, то есть с общим стартом. В медальном зачете первое место заняла команда США – 12 наград (6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали), второй была команда Норвегии – 10 наград (3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали), третье место заняла команда Швеции – 3 награды (1 золотая, 2 серебряные медали).

IV зимние Олимпийские игры проводились в немецком Гармиш-Партенкирхене с 6 по 16 февраля 1936 года. Участвовали 646 спортсменов из 28 стран, разыгрывалось 17 комплектов наград. В программу соревнований были включены лыжная эстафета и состязания в горнолыжной комбинации (скоростной спуск плюс слалом). В медальном зачете первой стала команда Норвегии – 15 наград (7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых), второе место заняла команда Германии – 6 наград (по 3 золотых и серебряных), третьей была команда Швеции – 7 наград (по 2 золотых и серебряных и 3 бронзовых).

Зимние Олимпийские игры 1940 года первоначально должны были пройти с 3 по 12 февраля в Саппоро (Япония), но из-за начала Второй мировой войны в 1939 году были отменены. Зимние Игры 1944 года должны были состояться в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, но также были отменены.

V зимние Олимпийские игры проводились в швейцарском Санкт-Морице с 30 января по 8 февраля 1948 года и получили особое название – "Игры возрождения". Участвовали 669 спортсменов из 28 стран, разыгрывалось 22 комплекта медалей. В программу Игр вновь был включен скелетон, который в следующий раз появился в ней лишь в 2002 году. Спортсменов из Германии и Японии не допустили к участию в Играх как представителей стран, развязавших Вторую мировую войну. В медальном зачете первое место поделили команды Швеции и Норвегии – 10 наград (4 золотых, по 3 серебряных и бронзовых). Второй стала команда Швейцарии, завоевавшая также 10 наград (по 3 золотых и бронзовых и 4 серебряные медали). Третье место досталось команде США – 9 наград (3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали).

VI зимние Олимпийские игры прошли в Осло (Норвегия) с 14 по 25 февраля 1952 года. Участвовали 694 спортсмена из 30 стран, разыгрывалось 22 комплекта медалей. Впервые были проведены соревнований среди лыжниц (гонка на 10 километров), а в горнолыжных состязаниях комбинацию заменил гигантский слалом. Хозяева соревнований норвежцы вновь первенствовали в медальном зачете, завоевав 16 наград (7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых). Второе место заняли американцы – 11 медалей (4 золотых 6 серебряных и 1 бронзовая). Третье место заняла команда Финляндии – 9 наград (3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали).

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VII зимние Олимпийские игры проводились в итальянском Кортина-д'Ампеццо с 26 января по 5 февраля 1956 года. Участвовал 821 спортсмен из 32 стран, разыгрывалось 24 комплекта наград. Дебютантом Игр стала команда СССР. В медальном зачете она стала первой, завоевав 16 наград (7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей). Второе место заняла команда Австрии с 11 наградами (по 4 золотых и бронзовых, 3 серебряных). Третье место у команды Финляндии – 7 наград (3 золотых и 3 серебряных, 1 бронзовая медаль).

VIII зимние Олимпийские игры состоялись в Скво-Вэлли (США) с 18 по 28 февраля 1960 года. В Играх участвовали 665 спортсменов из 30 стран, было разыграно 27 комплектов медалей. В программу Олимпиады официально был включен биатлон, ранее именовавшийся как соревнования лыжных патрулей, в скоростном беге на коньках выступали женщины. По причине отсутствия трассы впервые программу Игр покинул бобслей. В медальном зачете победила команда СССР, завоевавшая 21 награду (7 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей). Второе место заняла объединенная германская команда – 8 наград (4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль). Третьей стала команда США с 10 наградами (по 3 золотых и бронзовых и 4 серебряные медали).

IX зимние Олимпийские игры были проведены в Инсбруке (Австрия) с 29 января по 9 февраля 1964 года. В них принял участие 1091 спортсмен из 36 стран, разыгрывалось 34 комплекта медалей. В Олимпиаде впервые приняли участие Монголия, Индия и Северная Корея. В медальном зачете победила команда СССР – 25 наград (11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей). Второй была команда Австрии – 12 наград (4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей), третьей — команда Норвегии с 15 наградами (3 золотых, по 6 серебряных и бронзовых медалей).

Х зимние Олимпийские игры проводились во французском Гренобле с 6 по 18 февраля 1968 года. Участвовали 1158 спортсменов из 37 стран, разыгрывалось 35 комплектов наград. Впервые на медалях была изображена пиктограмма для каждого вида спорта. Кроме того, у Игр появился собственный талисман, но он был неофициальным. Первое место в медальном зачете заняла команда Норвегии – 14 наград (по 6 золотых и серебряных медалей, 2 бронзовые), на втором месте – команда СССР с 13 наградами (по 5 золотых и серебряных медалей, 3 бронзовых), третьей была команда Франции – 9 наград (4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали).

XI зимние Олимпийские игры проводились в Саппоро (Япония) с 3 по 13 февраля 1972 года. В Играх участвовали 1006 спортсменов из 35 стран, разыгрывалось 35 комплектов медалей. Впервые зимняя Олимпиада состоялась на азиатском континенте. В медальном зачете первыми были спортсмены СССР, завоевавшие 16 наград (8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали), второй была команда ГДР – 14 наград (4 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей). На третьем месте – команда Швейцарии с 10 наградами (4 золотых, по 3 серебряных и бронзовых медали).

XII зимние Олимпийские игры проводились в Инсбруке (Австрия) с 4 по 15 февраля 1976 года. В соревнованиях приняли участие 1123 спортсмена из 37 стран, было разыграно 37 комплектов медалей. Изначально XII зимние Олимпийские игры должны были проходить в Денвере (США), но жители города на референдуме проголосовали против строительства олимпийских объектов по экологическим причинам. В итоге соревнования перенесли в Инсбрук. На этой Олимпиаде в программу были включены танцы на льду. Организаторы впервые выбрали официальный талисман Игр, им стал снеговик. Первой в медальном зачете вновь была команда СССР, завоевавшая 27 наград (13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей), второе место заняла команда ГДР – 19 наград (по 7 золотых и бронзовых, 5 серебряных медалей). Третье место – у команды США, которая выиграла 10 медалей (по 3 золотых и серебряных, 4 бронзовых).

XIII зимние Олимпийские игры проводились в Лейк-Плэсиде (США) с 13 по 24 февраля 1980 года. В них участвовали 1072 спортсмена из 37 стран, разыгрывалось 38 комплектов наград. Впервые в истории Олимпиад был использован искусственный снег. Первое место в медальном зачете заняла команда СССР, завоевавшая 22 награды (10 золотых, по 6 серебряных и бронзовых медалей). Второе место у команды ГДР – 23 награды (9 золотых, по 7 серебряных и бронзовых медалей). Третье место у команды США с 12 наградами (6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали).

XIV зимние Олимпийские игры проходили в Сараево (Югославия, ныне столица Боснии и Герцеговины) с 8 по 19 февраля 1984 года. В них участвовало 1272 спортсмена из 49 стран, разыгрывалось 39 комплектов наград. В медальном зачете первое место заняла команда ГДР – 24 награды (по 9 золотых и серебряных, 6 бронзовых медалей), второй стала команда СССР – 25 наград (6 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых медалей). Третье место заняла команда США – 8 наград (4 золотых и 4 серебряные медали).

XV зимние Олимпийские игры проводились в Калгари (Канада) с 13 по 28 февраля 1988 года. В Играх приняли участие 1423 спортсмена из 57 стран, было разыграно 46 комплектов наград. В программу соревнований вошли слалом-супергигант, керлинг, фристайл, скоростной бег на коньках. Первое место в медальном зачете вновь заняла команда СССР, завоевавшая 29 медалей (11 золотых, по 9 серебряных и бронзовых медалей), на втором месте была команда ГДР – 25 наград (9 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых). Третье место заняла Швейцария – 15 наград (по 5 золотых, серебряных и бронзовых медалей).

XVI зимние Олимпийские игры проводились в Альбервиле (Франция) с 8 по 23 февраля 1992 года. В них участвовал 1801 спортсмен из 64 стран, разыгрывалось 57 комплектов наград. Зимние Игры в последний раз проводились в один год с летними. В программе Игр дебютировали женский биатлон, шорт-трек и фристайл. В соревнованиях участвовала Объединенная команда спортсменов бывших республик СССР, выступавшая под олимпийским флагом ("Объединенная команда независимых национальных олимпийских комитетов суверенных стран"). Впервые с 1936 года в Играх участвовала единая команда Германии. В медальном зачете победила команда Германии, завоевавшая 26 наград (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей). Второе место заняла Объединенная команда — 23 награды (9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей), третье – команда Норвегии, завоевавшая 20 медалей (9 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых).

XVII зимние Олимпийские игры проходили в Лиллехаммере (Норвегия) с 12 по 27 февраля 1994 года. Участниками Игр стали 1737 спортсменов из 67 стран, разыгрывался 61 комплект наград. В связи с изменением графика проведения Олимпийских игр, чтобы зимние Игры не совпадали с летними, Игры в Лиллехаммере были проведены через два года после зимней Олимпиады в Альбервиле.

XVIII зимние Олимпийские игры проходили в Нагано (Япония) с 7 по 22 февраля 1998 года. В них приняли участие 2176 спортсменов из 72 стран, было разыграно 68 комплектов наград. В программе Игр дебютировал сноуборд, впервые были разыграны медали в женском хоккее. Громким событием стал первый приезд на зимнюю Олимпиаду игроков из НХЛ. Впервые в зимних Играх приняли участие спортсмены из Азербайджана, Венесуэлы, Кении, Македонии и Уругвая. В медальном зачете первое место заняла команда Германии – 29 наград (12 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей), второе место было у команды Норвегии – 25 наград (по 10 золотых и серебряных и 5 бронзовых медалей).

XIX зимние Олимпийские игры проводились с 8 по 24 февраля 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США). В них приняли участие 2399 спортсменов из 77 стран, разыгрывалось 78 комплектов наград. В программе Олимпиады появились соревнования в женском бобслее в двойках, впервые с 1928 года вернулся скелетон. В медальном зачете первое место заняла команда Норвегии – 25 наград (13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей). На втором месте расположилась команда Германии – 36 наград (12 золотых, 16 серебряных, 8 бронзовых медалей), третье место заняла команда США – 34 награды (10 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей).

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XX зимние Олимпийские игры проходили в Турине (Италия) с 10 по 26 февраля 2006 года. На Олимпиаде выступили 2508 спортсменов из 80 стран. Было разыграно 84 комплекта наград. Впервые в соревнованиях участвовали спортсмены из Албании, Мадагаскара и Эфиопии. Впервые видеотрансляции Игр можно было смотреть с помощью мобильных телефонов. Организаторы соорудили самую высокую чашу для олимпийского огня высотой 57 метров. Первое место в медальном зачете заняла команда Германии – 29 наград (11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей), второй стала команда США – 25 наград (по 9 золотых и серебряных, 7 бронзовых медалей). На третьей позиции оказалась команда Австрии – 23 награды (9 золотых и по 7 серебряных и бронзовых медалей).

XXI зимние Олимпийские игры проходили с 12 по 28 февраля 2010 года в канадском Ванкувере. В них приняли участие 2566 спортсменов из 82 стран, было разыграно 86 комплектов наград. Первое место в медальном зачете заняли спортсмены Канады – 26 наград (14 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей), второе место заняла команда Германии – 30 наград (10 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых медалей), третье место у команды США – 37 наград (9 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей).

XXII зимние Олимпийские игры состоялись с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи. В Играх участвовали 2780 спортсменов из 88 стран, разыгрывалось 98 комплектов наград. На Олимпиаде дебютировали спортсмены Мальты, Парагвая, Восточного Тимора, Того, Тонга и Зимбабве. Впервые соревнования начались за день до открытия Олимпиады — 6 февраля 2014 года. Это были квалификационные старты в таких видах спорта, как слоупстайл в сноуборде, могул во фристайле, командный турнир фигуристов. Ряд видов спорта были включены в олимпийскую программу только в 2011 году, и если бы они проводились после открытия Игр, это могло существенно нарушить график.

В медальном зачете первое место заняла команда России – 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей). Второй стала Норвегия – 26 наград (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), третье место у команды Канады – 25 наград (10 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей).

В 2016 году экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью New York Times заявил, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи были частью "допинговой программы" РФ, направленной на доминирование на домашних Играх.

После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии. Одна из них — во главе с Денисом Освальдом — перепроверяла допинг-пробы с Игр в Сочи. Вторая комиссия, которую возглавил экс-президент Швейцарии Самуэль Шмид, проверяла данные о возможном вмешательстве властей в российскую антидопинговую систему.

По итогам работы комиссии Освальда 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпиад, Россия лишилась 13 медалей (4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой) и потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

5 декабря 2017 года исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). Российские спортсмены были допущены к зимним Играм-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе — "спортсмены-олимпийцы из России".

Напомним, национальный флаг Украины на церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр понесет олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.