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    Южная Корея не пустили 36 тыс иностранцев на Олимпиаду

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    На нынешней Олимпиаде в Пхёнчхане власти Южной Кореи задействовали около 60 тысяч человек для обеспечения безопасности, среди которых и сотрудники разведки.
    Олимпийский парк в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. 

    Зимний спорт. Архивное фото
    100 Стежин/Facebook
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    Южная Корея не пустила в страну на время Олимпийских игр в Пхёнчхане 36 тысяч иностранцев.

    Об этом сообщает информационное агентство Рёнхап со ссылкой на представленные в южнокорейском парламенте данные местной разведки.

    "Через взаимодействие с зарубежными разведывательными органами мы запретили въезд в страну 36 тысячам иностранцев", — приводит агентство данные спецслужб.

    На нынешней Олимпиаде в Пхёнчхане власти Южной Кореи задействовали около 60 тысяч человек для обеспечения безопасности, среди которых и сотрудники разведки.

    Как сообщалось ранее, Южная Корея расценивает направление на Олимпиаду в Пхёнчхане делегации КНДР на беспрецедентно высоком уровне как демонстрацию воли Пхеньяна к улучшению отношений Севера и Юга.

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