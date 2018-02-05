Южная Корея не пустили 36 тыс иностранцев на Олимпиаду

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина.

Южная Корея не пустила в страну на время Олимпийских игр в Пхёнчхане 36 тысяч иностранцев.

Об этом сообщает информационное агентство Рёнхап со ссылкой на представленные в южнокорейском парламенте данные местной разведки.

"Через взаимодействие с зарубежными разведывательными органами мы запретили въезд в страну 36 тысячам иностранцев", — приводит агентство данные спецслужб.

На нынешней Олимпиаде в Пхёнчхане власти Южной Кореи задействовали около 60 тысяч человек для обеспечения безопасности, среди которых и сотрудники разведки.

Как сообщалось ранее, Южная Корея расценивает направление на Олимпиаду в Пхёнчхане делегации КНДР на беспрецедентно высоком уровне как демонстрацию воли Пхеньяна к улучшению отношений Севера и Юга.