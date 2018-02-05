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    В Южной Корее ожидают налаживания отношений с КНДР в ходе Олимпиады

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    По словам представителя южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гёма, визит председателя президиума Ким Ён Нама, который по конституции является главой администрации КНДР, - это самый высокий уровень визита северокорейских лиц.
    Олимпийский парк в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Южная Корея расценивает направление на Олимпиаду в Пхёнчхане делегации КНДР на беспрецедентно высоком уровне как демонстрацию воли Пхеньяна к улучшению отношений Севера и Юга, заявил на брифинге в Сеуле представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём.

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    "Визит к нам председателя президиума (верховного народного собрания) Ким Ён Нама, который по конституции (КНДР) является главой администрации, пройдет впервые, и это самый высокий до настоящего времени уровень визита северокорейских лиц", — заявил Ким Ый Гём.

    По его словам, в Сеуле расценивают этот визит как "проявление воли Северной Кореи к улучшению отношений Юга и Севера, успешному проведению Олимпиады, показывает серьезную и искреннюю позицию Северной Кореи".

    Как сообщалось ранее, КНДР уведомила Сеул о направлении Ким Ён Нама в Южную Корею во главе официальной делегации на открытие Олимпиады. Он считается формальным главой государства в КНДР, в то время как высшим руководителем страны является Ким Чен Ын.

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