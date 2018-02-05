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    Во время Олимпиады лидер Южной Кореи встретится с представителем КНДР

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    По информации СМИ, президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр.
    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Лидер Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, который приедет на открытие Олимпиады, возможность общения один на один обсуждается, передает утром в понедельник южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента.

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    "Президент Мун Чже Ин встретится с Ким Ён Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр", — приводит агентство сообщение представителя Синего дома.

    "Будет ли Ким Ён Нам отдельно встречаться с президентом Мун Чже Ином, подлежит обсуждению", — добавил собеседник.

    Он также сообщил, что "пока со стороны КНДР не поступало отдельного запроса на встречу" с Мун Чже Ином, но решение КНДР отправить Ким Ён Нама на открытие Олимпиады, вероятно, было принято как жест "доброй воли".

    Ранее Северная Корея официально подтвердила, что ее делегацию на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане возглавит формальный глава государства, председатель президиума верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам. По конституции выполняет роль главы КНДР, а лидер страны Ким Чен Ын считается высшим руководителем Северной Кореи.

    Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В них примут участие спортсмены из КНДР, а также в Южной Корее пройдут концерты северокорейских музыкантов, что стало возможным благодаря недавней договоренности двух корейских государств по улучшению отношений.

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