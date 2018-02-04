Извилистый путь афганских горнолыжников к зимней олимпиаде 2018

РИА Новости Украина

Лыжный спорт в Афганистане еще очень молод. Однако в последние годы в провинции Бамиан, которая находится в центральной части страны, заметно увеличился интерес юношей и девушек к лыжному спорту.

Бамиан — одна из самых холодных провинций Афганистана. Зимой здесь часто идет снег. Зарубежные лыжники считают, что заснеженные пространства Бамиана хорошо подходят для лыж и других видов зимнего спорта.

Афганские спортсмены даже провели здесь несколько соревнований. Во время пятого международного соревнования в Бамиане эта провинция была объявлена культурной столицей СААРК (Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества). В соревновании приняли участие спортсмены из Афганистана, Новой Зеландии, Швейцарии, Франции, Германии, Англии и Норвегии. Лыжникам Бамиана удалось превзойти своих зарубежных соперников и занять первые три места.

Афганские горнолыжники в этом году впервые примут участие в зимней Олимпиаде. Председатель олимпийского комитета Афганистана Мохаммад Захер Агбар (Mohammad Zahir Aghbar) и председатель Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ким Ун Ен подписали соглашение об участии двух афганских горнолыжников на Зимних олимпийских играх 2018 в Южной Корее: это Алишах Фарханг (Alishah Farhang) и Саджад Хосейни (Sajad Hosseini).

В беседе со Sputnik 25-летний Саджад Хосейни, который будет участвовать в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому, рассказал об истории становления этого спорта в стране, а также о том, как спортсмены готовились к Зимней олимпиаде:

— Я стал заниматься лыжным спортом в 2012 году. Это произошло в лыжном клубе Бамиана, который основал швейцарец Кристоф Зурхер — это первый лыжный клуб в Афганистане. Через три года я поехал на тренировки в Санкт-Мориц (Швейцария), где тренируюсь уже четыре года.

История горнолыжного спорта в Афганистане началась еще в 1970 году. К сожалению, она прервалась во время войны. Но в 2010-2011 годах этот спорт начал понемногу возрождаться. Наш клуб начался с десяти человек, а сейчас в Афганистане есть уже 300 лыжников. Только мы вдвоем с Алишахом Фархангем имеем возможность для профессиональных тренировок. Для таких тренировок нужно ехать за рубеж, т.к в самом Афганистане нет такой возможности. К сожалению, Национальный олимпийский комитет нас не поддерживает, поэтому нет возможности подготовки других спортсменов. До сих пор мы не имели никакой материальной и иной поддержки от этих ответственных лиц. Даже если бы они выразили нам только свою поддержку, мы бы проявили больше воли и желания на соревнованиях и тренировках.

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Как вам удалось попасть в число спортсменов, участвующих в зимней Олимпиаде в Южной Корее?

— Решение о нашем участии еще не окончательное. Но мы очень стараемся, и для этого нам еще нужно пройти несколько соревнований до 20-го января, и тогда станет ясно, едем мы в Южную Корею или нет… Мы совсем не надеемся получить медаль на этой Олимпиаде, потому что четыре года наших тренировок — все равно, что один год тренировок наших зарубежных коллег. Нам достаточно принять участие в этой Олимпиаде, чтобы открыть дорогу следующему поколению афганских лыжников.