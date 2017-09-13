Украина минус Олимпиада: нет денег - нет спорта, нет зрелищ, нет престижа

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Полный коллапс, к которому Украина пришла спустя три года после Революции достоинства коснулся всех сфер общественной жизни.

Но если раньше политики старались компенсировать отсутствие хлеба красочностью зрелищ, то в ближайшее время народ лишат и этого.

Слишком дорого

Скандальное Евровидение в Киеве, где было больше политики, чем музыки, рискует стать последним международным шоу, которое видели в Украине. Судя по всему, без украинского зрителя в следующем году пройдет одно из главных спортивных событий, Зимние Олимпийские Игры — 2018 в Корее.

В связи с недофинансированием Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ — ред.) телеканал "UA:Перший" не сможет показать выступления украинской сборной и других национальных команд. Вероятней всего, не увидят в Украине и следующую по счету Олимпиаду, которая пройдет в Японии в 2020-м году.

"Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию Игр составляет 3 миллиона долларов, из которых 600 тысяч необходимо заплатить уже до конца этого года", - говорится в сообщении НОТУ. "Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо потратить около 4,6 миллионов гривен. Сейчас у Национальной общественной телерадиокомпании этих денег нет".

Как утверждают в НОТУ, там уже обратилась в Министерство финансов по поводу создания отдельной программы по финансированию трансляций Олимпийских игр и ждут ответа от Минфина.

"Как общественный вещатель мы хотим, чтобы у украинцев была возможность увидеть этот праздник спорта на своих экранах. Но пока ситуация патовая. У нас нет средств, и в условиях колоссального недофинансирования мы не можем ничего с этим поделать. Сейчас ситуация полностью зависит от решения Минфина поддержать эту трансляцию или нет", — заявила член правления НОТУ Инна Гребенюк.

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Футболу тоже "нет"

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай, когда национальное телевидение ставит под угрозу трансляцию события, которое будут смотреть во всем мире. В мае этого года глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания высказался против трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет на полях России.

"Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем", — категорически заявил тогда глава НОТУ.

Дело в Госбюджете

О сложившейся ситуации с трансляцией крупных спортивных событий, в частности предстоящей Зимней Олимпиадой в комментарии РИА Новости Украина рассказал известный телевизионный продюссер Валентин Коваль.

"Я думаю, что ситуация возникла из-за того, что финансирование идет по каждому конкретному году. Если сумму за трансляцию необходимо уплатить в 2018-м, а в НОТУ знают, что деньги не будут выделены, то здесь ничего удивительного. Тем не менее, думаю, что государство все-таки вмешается в эту ситуацию. Переход проблемы в публичную плоскость может этому поспособствовать", — говорит эксперт.

Имидж — ничто

По словам Коваля, оставшись без финансирования со стороны государства в НОТУ стараются экономить каждую копейку.

"Процесс бюджетирования достаточно длинный. Телевизионщики могли что-то не учесть в своих первичных заявках, а сейчас уже поздно. Возможно, в Кабмине все-таки изыщут возможность и дадут деньги на Олимпиаду. С другой стороны, в Украине далеко не все олимпийские виды спорта имеют популярность, не под каждую трансляцию можно найти рекламодателей. Поскольку НОТУ перестала быть зависимой от государства, она начинает считать эти деньги. Трансляция Олимпиады — это, в первую очередь, вопрос имиджа. Но если этот имидж стоит денег, которых государство выделить не может, то ничего не остается", — резюмировал продюссер.