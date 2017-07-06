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    Оргкомитет Олимпиады в Рио просит у МОК помощи, чтобы покрыть долги

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    В МОК в ответ на соответствующий запрос уже отметили, что, согласно контракту, долговые обязательства лежат на городе и стране, организовывавших Игры.
    Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Ivan Alvarado

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Организационный комитет Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро обратился за помощью к Международному олимпийскому комитету (МОК), чтобы покрыть кредиторскую задолженность в размере 130 миллионов реалов (около 40 миллионов долларов), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Церемония открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рио. Прошло полгода, и олимпийские объекты полностью заброшены

    Пресс-секретарь оргкомитета Марио Андрада сообщил, что глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман на следующей неделе встретится с представителями МОК в штаб-квартире организации в Швейцарии.

    "МОК может помочь нам получить рычаги влияния, а также помочь в диалоге с правительством", — заявил Андрада.

    Как отмечает агентство, в МОК в ответ на соответствующий запрос отметили, что, согласно контракту, долговые обязательства лежат на городе и стране, организовывавших Игры.

    "МОК по-прежнему готов предложить свои помощь и опыт. Однако для этого нам необходима надежная и понятная информация от ответственных лиц, которой у нас, к сожалению, на данный момент нет. Как только нам будет представлена ясная картина, мы сможем решить, как мы можем помочь в будущем", — заявили в МОК.

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    В конце прошлого года стало известно, что оргкомитет "Рио-2016" не расплатился по некоторым счетам, в том числе не компенсировал Международному паралимпийскому комитету (IPC) около 3,7 миллиона долларов. Незадолго до старта самой Олимпиады сообщалось, что дефицит бюджета оргкомитета составляет 121-151 миллион долларов.

    Также сообщалось, что организаторам вернули 130 медалей Игр в Рио-де-Жанейро из-за ржавчины. 

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