Украина не будет транслировать ЧМ-2018 по футболу - Аласания

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания высказался против трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах.

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"Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем", – категорически заявил глава НСТУ в интервью изданию "Телекритика"

Аласания признался, что уже обсуждал эту тему с футбольным руководством.

"Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они морщатся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет", – рассказал он.

Напомним, после пяти туров отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины с 8 очками занимает третье место в групп І.