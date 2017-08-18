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    В Олимпийском комитете отреагировали на теракт в Барселоне

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    Теракт в Барселоне (28)

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    По мнению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, нападение в Барселоне также является атакой на олимпийские ценности в столице Олимпийских игр 1992 года.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования по поводу теракта в Барселоне, а также заявил, что это нападение является атакой на олимпийские ценности, сообщает Р-Спорт.

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    "Нападение в Барселоне также является атакой на олимпийские ценности в столице Олимпийских игр 1992 года. Мы осуждаем теракт в Барселоне. Наши мысли с пострадавшими, их семьями и друзьями", – приводит слова Баха официальный микроблог МОК в Twitter.

    В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

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