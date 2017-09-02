В шаге от пропасти. Украинский футбол умножили на ноль

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Открывая чемпионат Европы по футболу Euro-2012, тогдашний президент УЕФА Мишель Платини хоть и пожурил организаторов за медленные темпы подготовки, все же признал — Украина осуществила "экстраординарный прорыв". И хоть по большей части слова европейского футбольного босса касались сумасшедшего развития нужной для турнира инфраструктуры, в плане спорта стране тоже было чем гордиться.

Семимильными шагами

Всего за два десятилетия независимости футбольная Украина достигла таких высот, к которым другие государства стремились не одно десятилетие.

Легендарное с союзных времен "Динамо" и после распада СССР сумело подтвердить свое реноме. Киевляне не только при великом Лобановском рвали в клочья признанных грандов, но и после смерти мэтра добились серьезных футбольных высот.

Настоящий прорыв совершил и донецкий "Шахтер", который за какие-то несколько лет прошел путь от провинциала "с характером" до одного из лучших клубов Европы. В 2009-м команда взяла Кубок УЕФА, а спустя несколько лет выстроила в Донецке стадион, который по праву входил в мировую десятку.

Подтянулись к общему высокому уровню и те, кто всегда довольствовался лишь статусом крепких середнячков. "Днепр" и "Металлист" не только навязали конкуренцию "Динамо" и "Шахтеру", но и сумели пошуметь в Европе. Харьковчане не раз доходили до еврокубковых плей-офф, днепряне и вовсе стали авторами сенсации сыграв в финале Лиги Европы.

Не мудрено, что и украинский внутренний чемпионат, который в "девяностые" никто не воспринимал всерьез, за два десятилетия вплотную подтянулся к самым интересным футбольным лигам Старого света.

Крах мечты

Но футбол во все времена был лакмусовой бумажкой того, что происходит в стране, где в него играют. Если условные Эфиопия и Таджикистан в рейтингах уровня жизни плетутся в конце паровоза, а Германия с Францией гордятся экономическим ростом, то и футбольные сборные этих стран в соответствующих классификациях находятся примерно на таких же позициях. Пока в Украине наблюдалась относительная политическая и экономическая стабильность, развивался и футбол. Как только страна с приходом новой власти начала разваливаться на части, та же участь постигла и спорт номер один. Разочарование постигло не только миллионы украинцев поверивших в сказку о европейском будущем, но и футбольных болельщиков, которые помогали политикам до основания разбирать то, что строилось десятилетиями.

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За какие-то несколько месяцев с футбольной карты страны исчезли клубы, без которых нельзя было представить украинский чемпионат. Лучшие футболисты премьер-лиги быстро сообразили что к чему и собрав чемоданы, навсегда покинули тонущий корабль.

Пожалуй, лучшей иллюстрацией к тому, во что после Революции достоинства превратилась "Донбасс-Арена" в Донецке. Один из лучших стадионов в мире в непростых современных реалиях порос бурьяном и рассыпается буквально на глазах.

Такой футбол нам не нужен

Не удивительно, что и футбол в стране в считанные месяцы превратился в жалкое подобие того, что когда-то называлось "игрой миллионов". Чемпионат из двенадцати команд, половина из которых едва сводит концы с концами, оказался, мало кому интересен. Пусть перед каждым матчем премьер-лиги теперь обязательно звучит гимн Украины, зато петь его, по сути, некому — посещаемость матчей упала в разы, а смотреть на низкосортную игру в исполнении вчерашних резервистов никому не интересно.

"О чем можно говорить, если футбол в Украине уже упал до такого уровня, что на лучшие команды страны ходят 1600-1800 зрителей. Даже игры "Динамо" и "Шахтера" уже и близко не собирают столько болельщиков, как раньше", — признается легендарный игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк. "Да и на кого там смотреть? Высококлассные футболисты уехали из Украины, а их место заняли второстепенные игроки, которые раньше сидели в глубоком запасе. Такой футбол только разочаровывает".

И даже "Динамо"

Впрочем, тех, кто раньше носил гордое звание футбольного гранда, а сейчас вынужден довольствоваться тем, что есть под рукой можно понять. В ситуации, когда вся страна поставлена на режим "выживание", владельцы клубов вынуждены выкручиваться из ситуации как могут. Например, братья Суркисы давно могли сделать с "Динамо", то, что их бизнес-партнер Игорь Коломойский сделал со своим "Днепром" — попросту уничтожить. Но в Киеве решили пошли по пути оптимизации затрат. Если до недавнего времени президент "Динамо" предпочитал платить капитану команды Андрею Ярмоленко баснословную зарплату, то едва в клуб пришло солидное предложение о его продаже, функционер не задумывался ни минуты. О том, как "Динамо" будет без своего ключевого игрока сейчас никто не думает. Важно другое — продав Ярмоленко, Суркис не только пополнил клубную казну на 25 миллионов евро, но и существенно разгрузил заплатанную ведомость. С вещами на выход готовится еще один лидер "Динамо" Домагой Вида, с которым никто не будет продлевать контракт.

Его место наверняка займет кто-то из юношеской команды, для кого зарплата будет не самым важным пунктом контракта.

"На сегодняшний день футбольные клубы выживают как могу", — говорит футбольный эксперт, бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо. — Те футболисты, которые сейчас выходят на поле примерно одного, весьма среднего уровня, мастерства нет. Качество футбола напрочь отсутствует даже у лучших клубов. Но хорошо, что хоть такой футбол есть. Ведь может быть как в других командах, которые попросту распадаются из-за отсутствия средств. Посмотрите на "Днепр" и "Металлист", которые просто уничтожили".

В режиме ожидания

По сути, единственным украинским клубом, который даже в смутное время продолжает держать марку остается "Шахтер". Заключив ситуативный союз и где-то даже "прогнувшись" под новых правителей, президент клуба Ринат Ахметов старается ни в чем не ущемлять свое детище.

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"Насколько я знаю, все иностранные футболисты, которые играют в "Шахтере" сохранили свои высокие зарплаты", — говорит Сабо. — С игроками регулярно проводится работа. В отличие от многих украинских клубов, эти исполнители не стараются сбежать при первой же возможности. И это при том, что за многими футболистами "Шахтера" охотятся скауты ведущих клубов Европы. Не удивительно, что на сегодняшний день клуб Рината Ахметова на голову сильнее всех остальных, включая "Динамо".

По мнению специалиста, до тех пор пока в стране не стабилизируется экономическая ситуация ждать футбольных улучшений не стоит.

"Сейчас клубы могут рассчитывать только на перспективную молодежь. Но и это не выход из ситуации — как только в Украине появляется талантливый игрок, тут же появляются с выгодными контрактами скауты из Европы. Да и кто будет смотреть такой футбол, не понятно. Жизнь стала тяжелой, людям не до футбола", — резюмирует Сабо.

Расисты торжествуют

Хотя, есть в нынешней плачевной ситуации и те, кому качество украинского футбола, как говорится, до лампочки. В современных реалиях стадионы давно стали площадкой для демонстрации своих не вполне адекватных политических взглядов. Расизм и откровенный нацизм на трибунах стали обычным делом, а лозунги ультрас-фашистов можно услышать гораздо чаще, чем традиционные футбольные "кричалки".

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"В Украине демократия граничит с анархией, порой, просто страшно отпустить близких на футбол, — признается Леонид Буряк. — К сожалению, решить проблему расизма и нацизма на трибунах футбольные власти не в состоянии. У средне статистического болельщика итак нет радости от того, что происходит на поле, а когда он смотрит вокруг, то общее впечатление и вовсе сводится к нулю".