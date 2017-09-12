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    У Украины нет денег на трансляцию Олимпиады в Корее и Японии

    (обновлено: )9620
    У НОТУ нет денег на трансляцию выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии. Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обеих игр составляет 3 миллиона долларов.
    Олимпиада-2020 в Японии
    REUTERS Toru Hanai

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. "Национальная общественная телекомпания Украины", которая вещает под брендом "UA: Первый", не сможет показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии из-за отсутствия соответствующего финансирования, говорится в сообщении компании во вторник.

    "В связи с недофинансированием общественного вещателя UA: ПЕРВЫЙ не сможет показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии", — говорится в сообщении.

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    Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обеих игр составляет 3 миллиона долларов, из которых 600 тысяч долларов необходимо заплатить уже до конца этого года, добавили в компании.

    "Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо потратить около 4,6 миллиона гривен (около 177 милионов долларов). Сейчас у Национальной общественной телерадиокомпания этих денег нет", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что телерадиокомпания уже обратилась в Министерство финансов с просьбой создать отдельную программу на финансирование трансляций Олимпийских игр 2018-2020 годов.

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