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    Спорт

    Опубликован состав сборной Украины на Олимпиаду-2018

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    Всего Украину на Олимпиаде будут представлять 33 спортсмена. Украинцы будут соревноваться на Олимпиаде в 9-ти из 15 видов спорта.
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    facebook.com/PyeongChang2018

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 33 атлета будут представлять Украину на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает НОК Украины.

    Украина на Олимпиаде-2018
    РИА Новости Украина
    Украина на Олимпиаде-2018

    Именно столько спортсменов вошли в заявку Олимпийской сборной Украины, которую утвердил МОК и Оргкомитет Игр-2018.

    Украинцы будут соревноваться на Олимпиаде в 9-ти из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординге (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

    В состав олимпийской сборной Украины вошли следующие спортсмены:

    Биатлон: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко

    Горные лыжи: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш

    Лыжное двоеборье: Виктор Пасичник

    Олег Верняев
    Daniel MIHAILESCU / AFP
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    Лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский, Андрей Орлик

    Санный спорт: Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Стецькив, Елена Шхумова, двойка Александр Оболончик/Роман Захаркив

    Сноуборд: Аннамари Данча (Чундак)

    Скелетон: Владислав Гераскевич

    Фигурное катание: пара Максим Никитин/Александра Назарова, Ярослав Паниот, Анна Хныченкова

    Фристайл: Александр Абраменко, Татьяна Петрова, Ольга Полюк.

    Ранее сообщалось, что участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран.

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