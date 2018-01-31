Опубликован состав сборной Украины на Олимпиаду-2018

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 33 атлета будут представлять Украину на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает НОК Украины.

Именно столько спортсменов вошли в заявку Олимпийской сборной Украины, которую утвердил МОК и Оргкомитет Игр-2018.

Украинцы будут соревноваться на Олимпиаде в 9-ти из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординге (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

В состав олимпийской сборной Украины вошли следующие спортсмены:

Биатлон: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко

Горные лыжи: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш

Лыжное двоеборье: Виктор Пасичник

Лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский, Андрей Орлик

Санный спорт: Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Стецькив, Елена Шхумова, двойка Александр Оболончик/Роман Захаркив

Сноуборд: Аннамари Данча (Чундак)

Скелетон: Владислав Гераскевич

Фигурное катание: пара Максим Никитин/Александра Назарова, Ярослав Паниот, Анна Хныченкова

Фристайл: Александр Абраменко, Татьяна Петрова, Ольга Полюк.

Ранее сообщалось, что участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран.