Пхенчхан-2018. Олег Верняев: Олимпиада реально меняет жизнь

Daniel MIHAILESCU / AFP

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

На минувшей неделе украинскую олимпийскую сборную с помпой проводили в Пхенчхан, где с 9 по 25 февраля пройдут Зимние Олимпийские Игры-2018.

О том, в какую сторону меняется жизнь украинских спортсменов после победы на Олимпиаде и чего болельщикам ждать от предстоящих Зимних Игр — 2018 в Пхенчхане в интервью РИА Новости Украина рассказал триумфатор последних Олимпийских Игр в Рио, гимнаст Олег Верняев.

На Олимпиаде-2014 вы положили в копилку Украины "серебро" и "золото". Успешное выступление на турнире в Бразилии как-то изменило вашу жизнь?

— Однозначно, как минимум, стало больше внимания. Люди узнают, поддерживают. Например, если до Олимпиады у меня было пятнадцать тысяч подписчиков, то после Игр только в первые дни более пятидесяти. С другой стороны, возросла ответственность — теперь я публичный человек, и крайне нежелательно совершать ошибки. Например, нужно с двойной ответственностью подходить к тому, что пишешь и публикуешь. Теперь не нужно бегать по кабинетам и выпрашивать, или давать интервью провоцируя министерство, чтобы чиновники обратили внимание на ту или иную проблему. После победы на Олимпиаде в Рио я могу написать, позвонить замминистра или министру, сообщив о нужде. Они сразу говорят, могут помочь или нет. Уже нет пустых обещаний вроде: "Может быть, сделаем, а может и нет"

Выходит, если спортсмен отправляется на Олимпиаду, то он вправе рассчитывать, что его жизнь действительно может круто измениться?

— Если человек едет на Игры не просто в качестве туриста, то, конечно да. Если спортсмен "выстрелит" и ему повезет, в его жизни сто процентов очень многое поменяется в лучшую сторону. Я, например, сразу после Олимпиады купил себе новое авто, город выделил квартиру, в которую скоро можно будет въехать. Да и сам я после Игр приобрел жилье.

Объективно говоря, из всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Рио вы стали главным триумфатором. У остальных атлетов жизнь тоже наладилась?

— Насколько я знаю все хорошо у Ольги Харлан, которая взяла медаль в фехтовании. Купил себе автомобиль Жан Беленюк, завоевавший в Рио серебро. У Юрия Чебана, который взял "золото" в гребле тоже вроде все нормально. Олимпиада — отличный способ повысить не только свой спортивный, но и материальный статус. Даже если атлет берет "бронзу", то сразу получает 55 тысяч долларов премиальных. Кроме того, сразу на два года автоматически повышается зарплата. Как бы то ни было, после Олимпиады многие хотят элементарно побаловать себя, сделать себе приятный подарок — человек 20 лет "пахал" как сумасшедший и хочет получить какое-то вознаграждение за свои труды. Тем более, Олимпиада проходит раз в четыре года — сегодня ты "выстрелил", завтра такого может уже не быть…

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На минувшей неделе украинских спортсменов с помпой проводили на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Чего ждать от нашей сборной на Играх-2018?

— Несмотря на то, что все говорят о том, что зимние виды спорта — не наш конек, думаю, что медали будут. Равно как и на последней Олимпиаде в Сочи украинская команда может победить в соревнованиях по биатлону. Конечно, Украина — не Норвегия и Германия, которые всегда были здесь на высоте. Но наши биатлонисты достаточно квалифицированы и при определенных раскладах вполне способны взять медали.

В остальных видах спорта чуда ждать не стоит?

— Насколько я знаю, у нас есть крутые спортсмены во фристайле. Поэтому остается держать кулаки.

Почему в Украине все так грустно с зимними видами спорта?

— В принципе, у нас есть один приоритетный вид спорта — это биатлон. Здесь всем занимается лично президент федерации бизнесмен Владимир Брынзак. От многих слышал, что он очень помогает. Да и по ребятам-биатлонистам видно, что у них хорошая материальная база. Многие говорят, что в Украине не вкладывают в спорт, но в этом плане хотелось бы привести два примера, Первый, пример США, где есть специальный закон, который снижает налоги для бизнесменов на ту сумму, которая была вложена в спорт. Второй, пример России, где президенты федераций — главы больших бизнес-корпораций. Например, в РФ руководитель федерации спортивной гимнастики руководит ВТБ банком. Когда-то мы просили для себя один комплект снарядов для подготовки к соревнованиям и нам отказали. А в этом же время в РФ купили 40 комплектов, каждый ценой по 200-300 тысяч евро. Думаю, что в Украине бизнес должен вкладываться в спорт, но при этом иметь для себя те или иные преференции. Ведь никто просто так не даст мальчику-спортсмену миллион на выступление.

Министр спорта Игорь Жданов озвучил премиальные за победу на Играх в Пхенчхане — за "золото" — 125 тысяч долларов, за "серебро" — 80 тысяч, за "бронзу" — 65 тысяч. По мировым меркам это много или мало?

— В принципе, в этом плане Украина — крепкий середняк. Например, в Азербайджане за "золото" Олимпиады дают пол миллиона долларов. Это от президента страны. А потом спортсмена проводят по всем министрам — кто подарит машину, кто квартиру… В итоге собирается до миллиона долларов за Олимпиаду.

А, например, в Соединенных Штатах за золотую медаль дают всего 25 тысяч долларов. Зато за счет контрактах и спонсорских вложений спортсмены становятся миллионерами.