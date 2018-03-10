О том, как меняется жизнь спортсменов после Олимпиады и чего ждать от украинской сборной на предстоящих Зимних Играх в Пхенчхане, в интервью РИА Новости Украина рассказал триумфатор последних Олимпийских Игр гимнаст Олег Верняев.
Представитель пресс-службы ООН Эри Канеко отметила, что в ООН следят за событиями на Корейском полуострове с серьезной обеспокоенностью, заявления на эту тему будут сделаны "при дальнейшем развитии ситуации".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".