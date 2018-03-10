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    Пхеньян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Военный парад в Пхеньяне
    Попытка затмить Олимпиаду: КНДР провела масштабный военный парад 
    12:22 08.02.2018
    599
    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чу приинял военный парад, посвященный празднику Корейской народной армии. На следующий день в Южной Корее открывается Олимпиада в Пхенчане.
    Олег Верняев
    Пхенчхан-2018. Олег Верняев: Олимпиада реально меняет жизнь
    17:26 29.01.2018
    559Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    О том, как меняется жизнь спортсменов после Олимпиады и чего ждать от украинской сборной на предстоящих Зимних Играх в Пхенчхане, в интервью РИА Новости Украина рассказал триумфатор последних Олимпийских Игр гимнаст Олег Верняев.
    Появилось редкое видео столицы Северной Кореи
    Появилось редкое видео столицы КНДР 
    17:30 08.09.2017
    778
    Сингапурский фотограф Арам Пэн получил редкую возможность снять с самолета на видео столицу закрытой для посторонних глаз Северной Кореи Пхеньян.
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    ООН ожидает от переговоров Пхеньяна и Сеула деэскалации на полуострове
    07:47 23.08.2015
    41
    Пан Ги Мун приветствует встречу на высоком уровне представителей Республики Корея и Корейской Народно-Демократической республики. Глава ООН отметил, что диалог должен продолжиться в воскресенье.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    В ООН с обеспокоенностью следят за обострением ситуации в Корее
    19:57 20.08.2015
    133
    Представитель пресс-службы ООН Эри Канеко отметила, что в ООН следят за событиями на Корейском полуострове с серьезной обеспокоенностью, заявления на эту тему будут сделаны "при дальнейшем развитии ситуации".
    Флаг КНДР
    В КНДР произошел сбой в работе интернет-связи, власти обвиняют США
    09:33 28.12.2014
    60
    Северокорейские власти обвинили в "отключениях" США. Перебои в работе интернет-связи произошли в субботу.
    Ким Чен Ын
    Власти КНДР запретили жителям называть детей Ким Чен Ыном
    05:39 03.12.2014
    61
    Отныне жителям КНДР запрещено регистрировать своих детей под таким же именем, как у лидера страны. Кроме этого, имя Чен Ын нельзя использовать тем, кого назвали так раньше.
    КНДР. Архивное фото
    В КНДР обсудили возможность визита в Пхеньян докладчика ООН
    04:34 29.10.2014
    66
    На 18 ноября намечено голосование в Генассамблее ООН по резолюции, проект которой допускает возможность обвинений лидера КНДР Ким Чен Ына в преступлениях против собственного народа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Военный парад в Пхеньяне
    Попытка затмить Олимпиаду: КНДР провела масштабный военный парад 
    12:22 08.02.2018
    599
    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чу приинял военный парад, посвященный празднику Корейской народной армии. На следующий день в Южной Корее открывается Олимпиада в Пхенчане.
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