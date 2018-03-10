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По информации корейских СМИ, в 2005 году, неся службу в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, Пан Ги Мун получил 200 тысяч долларов, а в 2007 году, когда он уже занимал пост генсека ООН, еще 30 тысяч.