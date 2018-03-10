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    Пан Ги Мун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 266
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    Флаг США
    США требуют от Южной Кореи арестовать брата Пан Ги Муна
    07:13 21.01.2017
    288
    США обратились к Южной Корее с требованием арестовать одного из бывших советников южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd. Пан Ги Сана, который является братом Пан Ги Муна.
    Экс-генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун. Архивное фото
    Брату и племяннику Пан Ги Муна предъявили обвинения по делу о взяточничестве
    20:21 10.01.2017
    119
    По информации СМИ, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.
    Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун. Архивное фото
    "В полночь все изменится". Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой
    04:45 31.12.2016
    83
    Пан Ги Мун, который последний день занимает должность генсека ООН, призвал своих коллег "концентрироваться на людях - на правах человека и на человеческом достоинстве".
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Пан Ги Мун уходит с поста генсека ООН
    01:16 31.12.2016
    131
    В своей последней речи в Генеральной Ассамблее ООН Пан Ги Мун назвал себя "ребенком ООН". На последние пять лет его руководства в ООН пришлись одни из самых тяжелых кризисов – сирийский и украинский.
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    Общины Крыма отправили в ООН жалобу на энергетическую блокаду
    14:49 26.12.2016
    3198
    Ранее общины Крыма отправили обращение Пан Ги Муну с призывом провести расследование и наказать виновных в блокадах полуострова, однако представительство ООН в России отказалось принимать документ.
    Генеральный секретарь Организации объединенных нациий Пан Ги Мун. Архивное фото
    Пан Ги Мун опережает в рейтинге других кандидатов на выборах в Южной Кореи
    06:36 26.12.2016
    99
    Популярность Пан Ги Муна, обязанности которого на посту главы всемирной организации заканчиваются 31 декабря, за неделю возросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.
    Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун. Архивное фото
    СМИ Кореи обвинили Пан Ги Муна в получении взятки
    23:24 24.12.2016
    81
    По информации корейских СМИ, в 2005 году, неся службу в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, Пан Ги Мун получил 200 тысяч долларов, а в 2007 году, когда он уже занимал пост генсека ООН, еще 30 тысяч.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Пан Ги Мун приветствовал договоренность о перемирии в Донбассе
    21:25 23.12.2016
    196Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В рамках контактной группы по Украине были достигнуты договоренности о введении дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в Донбассе, начиная с 00.00 24 декабря.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Ответственность по урегулированию конфликта в Украине несет ОБСЕ - Пан Ги Мун
    08:06 21.12.2016
    397Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как отмечается, ООН участвовала в системе мониторинга и гуманитарной поддержке, а также занималась вопросами прав человека.
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    Пан Ги Мун готов баллотироваться в президенты Южной Кореи
    07:22 21.12.2016
    82
    Хотя однозначно он и не сказал, будет ли участвовать в президентской гонке, его имя уже давно называют среди возможных претендентов на пост главы южнокорейского государства.
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    Пан Ги Мун: Алеппо - это теперь синоним "ада", мы подвели народ Сирии
    00:09 17.12.2016
    469Вооруженный конфликт в Сирии.
    По словам генсека ООН Пан Ги Муна, мир восторжествует лишь тогда, когда ему будут сопутствовать сострадание, справедливость и ответственность за отвратительные преступления.
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    Пан Ги Мун провел первый телефонный разговор с Трампом после выборов
    07:25 12.11.2016
    274Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Генеральный секретарь "выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и ООН будут поддерживать свои традиционно сильные связи в области сотрудничества по продвижению мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека по всему миру".
    Генеральный секретарь Организации объединенных нациий
    Генсек ООН поздравил Трампа с победой на выборах президента США
    17:21 09.11.2016
    115Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в специальном заявлении поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с избранием 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Архивное фото
    Пан Ги Мун: вступило в силу Парижское соглашение по климату
    18:10 04.11.2016
    75
    Генсек призвал все государства и представителей частного сектора добиваться реализации положений соглашения, принять срочные меры, направленные на сокращение эмиссий парниковых газов.
    Похороны Олеся Бузины
    Преступления против журналистов в Украине. Бузина и Шеремет 
    13:13 02.11.2016
    566Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    В своем послании по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал почтить память представителей СМИ, которые были убиты при исполнении служебного долга.
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    Пан Ги Мун призвал все страны мира полностью упразднить смертную казнь
    02:10 11.10.2016
    48
    По словам генсека ООН, осужденных за терроризм зачастую приговаривают к смертной казни после несправедливых и поспешных разбирательств, проводимых военными или специальными судами.
    Генеральный секретарь Организации объединенных нациий Пан Ги Мун
    Генсек ООН: Турция должна обеспечить законное пребывание своих сил в Ираке
    19:55 06.10.2016
    145
    По словам Пан Ги Муна, поддержка Ирака должна соответствовать принципам Устава ООН, в частности принципам суверенитета, территориальной целостности и невмешательства.
    Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун. Архивное фото
    Пан Ги Мун приветствует избрание Гутерриша на пост генсека ООН
    17:09 06.10.2016
    405
    По словам Пан Ги Муна, в качестве верховного комиссара ООН по делам беженцев Гутерриш продемонстрировал "большую близость и солидарность" нуждающимся людям.
    Флаг ООН
    ООН назвала дату вступления в силу глобального соглашения по климату
    00:29 06.10.2016
    102
    Парижское соглашение по климату, которое ратифицировали 72 страны, вступит в силу 4 ноября 2016 года, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
    Алеппо, гумконвой
    Генсек ООН сформировал комиссию по расследованию обстрела гумконвоя в Сирии
    20:55 30.09.2016
    135РФ и США: железный занавес
    Как отмечается в заявлении пресс-службы всемирной организации, генеральный секретарь принял решение учредить внутреннюю комиссию ООН по расследованию инцидента с обстрелом гуманитарной операции ООН Сирийского арабского Красного полумесяца.
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