По информации корейских СМИ, в 2005 году, неся службу в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, Пан Ги Мун получил 200 тысяч долларов, а в 2007 году, когда он уже занимал пост генсека ООН, еще 30 тысяч.
В рамках контактной группы по Украине были достигнуты договоренности о введении дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в Донбассе, начиная с 00.00 24 декабря.
Генеральный секретарь "выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и ООН будут поддерживать свои традиционно сильные связи в области сотрудничества по продвижению мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека по всему миру".
В своем послании по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал почтить память представителей СМИ, которые были убиты при исполнении служебного долга.
Как отмечается в заявлении пресс-службы всемирной организации, генеральный секретарь принял решение учредить внутреннюю комиссию ООН по расследованию инцидента с обстрелом гуманитарной операции ООН Сирийского арабского Красного полумесяца.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".