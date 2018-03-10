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    Ким Чен Ир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Ким Чен Ир
    У Ким Чен Ира было много детей. Кто на самом деле руководит КНДР?
    16:44 24.02.2017
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    Начиная с 2013 года в Южной Корее начали появляться слухи о том, что Ким Сольсон, которая старше сводного брата на 11 лет, на момент перехода к нему власти стояла в центе руководства страной.
    В Северной Корее отмечают день рождения Ким Чен Ира. Видео
    Празднование дня рождения Ким Чен Ира в Северной Корее 
    06:29 17.02.2017
    797Убийство брата Ким Чен Ына
    Руководитель КНДР в 1994-2011 годах Ким Чен Ир родился, согласно северокорейской историографии, 16 февраля 1942 года. В этом году празднования прошли на фоне известия об убийстве в Малайзии его старшего сына Ким Чен Нама.
    Северокорейцы кланяются бронзовым статуим лидеров Ким Чен Иру и его отцу, Ким Ир Сену
    День рождения Ким Чен Ира отмечается на фоне убийства его старшего сына
    06:41 16.02.2017
    525Убийство брата Ким Чен Ына
    Нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын - младший сын и наследник Ким Чен Ира - на рассвете в четверг посетил в Пхеньяне усыпальницу "Кымсусан", в которой в нетленном виде покоится его отец.
    Правящий клан КНДР. Инфографика
    Семья превыше всего: правящий клан Ким Ир Сена 
    15:27 19.12.2014
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    17 декабря 2011 года скончался "Великий полководец", второй руководитель КНДР Ким Чен Ир. Власть в стране перешла к нему от отца Ким Ир Сена. А после смерти "Великого полководца" досталась его сыну Ким Чен Ыну.
    Ким Чен Ир
    Три года назад скончался северокорейский лидер Ким Чен Ир
    02:28 17.12.2014
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    Руководитель КНДР в 1994-2011 годах Ким Чен Ир родился, согласно северокорейской историографии, 16 февраля 1942 года (по другим источникам 1941 года).
    Ким Чен Ын
    Власти КНДР запретили жителям называть детей Ким Чен Ыном
    05:39 03.12.2014
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    Отныне жителям КНДР запрещено регистрировать своих детей под таким же именем, как у лидера страны. Кроме этого, имя Чен Ын нельзя использовать тем, кого назвали так раньше.
    КНДР. Пхеньян
    СМИ: вдова Ким Чен Ира стала жертвой "зачистки" новым режимом
    08:31 03.07.2013
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    Вдова бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира и мачеха Ким Чен Ына - 49-летняя Ким Ок, которая была секретарем комитета искусств Трудовой партии Кореи и была смещена с поста, могла стать жертвой политической "зачистки".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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