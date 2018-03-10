Руководитель КНДР в 1994-2011 годах Ким Чен Ир родился, согласно северокорейской историографии, 16 февраля 1942 года. В этом году празднования прошли на фоне известия об убийстве в Малайзии его старшего сына Ким Чен Нама.
17 декабря 2011 года скончался "Великий полководец", второй руководитель КНДР Ким Чен Ир. Власть в стране перешла к нему от отца Ким Ир Сена. А после смерти "Великого полководца" досталась его сыну Ким Чен Ыну.
Вдова бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира и мачеха Ким Чен Ына - 49-летняя Ким Ок, которая была секретарем комитета искусств Трудовой партии Кореи и была смещена с поста, могла стать жертвой политической "зачистки".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".