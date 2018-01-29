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    Названо общее число спортсменов Олимпиады-2018

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    В Пхенчхане впервые в истории зимних Игр примут участие сборные Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Косово и Нигерии. В целом в Олимпиаде примут участие 2925 спортсменов из 92 стран.
    В Южной Корее представили дизайн медалей для зимней Олимпиады
    facebook.com/PyeongChang2018

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран, сообщается на сайте соревнований.

    Ранее стало известно, что США отправят на Олимпиаду-2018 года самую многочисленную команду в истории зимних Игр среди всех стран — 242 атлета, которые будут соревноваться во всех видах спорта. Второй по численности станет заявка Канада, которую на Играх представят 226 спортсменов.

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    Кроме того, в Пхенчхане впервые в истории зимних Игр примут участие сборные Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Косово и Нигерии.

    Всего на Олимпиаде будет разыграны 102 комплекта наград.

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

    Во вторник, 23 января, сборная Украины отправилась в Южную Корею, где 9 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018.

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