Названо общее число спортсменов Олимпиады-2018

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран, сообщается на сайте соревнований.

Ранее стало известно, что США отправят на Олимпиаду-2018 года самую многочисленную команду в истории зимних Игр среди всех стран — 242 атлета, которые будут соревноваться во всех видах спорта. Второй по численности станет заявка Канада, которую на Играх представят 226 спортсменов.

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Кроме того, в Пхенчхане впервые в истории зимних Игр примут участие сборные Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Косово и Нигерии.

Всего на Олимпиаде будет разыграны 102 комплекта наград.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Во вторник, 23 января, сборная Украины отправилась в Южную Корею, где 9 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018.