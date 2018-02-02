Допрыгались: глубочайший кризис за последние 70 лет. Экспертные итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

На место уволенного Насирова уже нашли нового человека и готовят реформу налоговой, власть "кинула" Саакашвили, но Запад не дает выбросить его из Украины, потому что он "свой", а политизация истории со стороны Украины и Польши привела к глубочайшему кризису за 70 лет. Об этом и многом другом говорили во время традиционного заседания круглого стола политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

Насирова уволили, но "крупной рыбой" он не стал

Кабинет министров в среду, 31 января, уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы. В то же время сам Насиров собирается обжаловать решение об отстранении на время следствия, потому что уверен, что имеет все права возглавлять фискальное ведомство.

Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков напомнил, что скоро уже будет год, как задерживали Насирова (в ночь на 7 марта 2017 года).

"Когда произошло задержание, это комментировалось очень многими наблюдателями, политиками в том числе, как шаг к, по крайней мере, выравниванию позиций по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. И вот теперь, почти 11 месяцев спустя, Насирова наконец-то увольняют. Но не за то, что проворовался или злоупотребил положением, а за то, что он поданный Британии. Получается подмена понятия, подмена моделей, подмена схем", – рассказал Рудяков.

УНИАН Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров во время пресс-конференции

Это увольнение, продолжил он, чудесным образом совпало с визитом генпрокурора Луценко в Брюссель, где тот давал показания о борьбе с коррупцией. И среди прочего Луценко в интервью зарубежной прессе сказал, что "Запад предъявляет претензию к нам, что мы не боремся с коррупцией. Это не так. Вот ГПУ совместно с СБУ, МВД и Фискальной службой за 2017 год провели 9,5 тысяч задержаний по коррупционным обвинениям и вынесено 1632 судебных решения, которые осуждают этих задержанных".

"Естественно, тут бы крупную рыба поймать – Насиров мог бы претендовать на эту роль, но его решили не использовать для этой отчетности. … А дальше, я думаю, будет очередная реформа самой ГФС, а Насиров потом, думаю, будет пробовать восстановиться в своей должности", – заявил политолог.

На пути к реформе налоговой

На самом деле, увольнение Насирова связано с тем, что уже есть человек на его место, уверен директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Договорились разные группы влияния. Напомню, Насиров – это был человек президента. После атаки НАБУ, которая была первой в перечне атак НАБУ, на Блок Петра Порошенко и "Народный фронт"… Потом, напомню, был Мартыненко, и Поляков с Розенблатом, и рюкзаки Авакова, и министерство юстиции, и генералы министерства обороны… Это дело, которое открыло период атак НАБУ на активы "Народного фронта" и Блока Петра Порошенко", – отметил эксперт.

Сегодня это дело, добавляет он, очевидно зашло в тупик, а Насирова вместе с тем, что уволили с должности, его и параллельно освободили от ответственности – "поскольку, скорее всего, привлечь его к ответственности в рамках судебного процесса, который разваливается, вряд ли удастся".

"Насиров скорее всего был шестеренкой, выполнял указания людей более серьезных", – сказал политолог.

Сейчас же, по словам Бортника, удалось согласовать фигуру нового кандидата – "скорее всего это будет нынешний исполняющий обязанности главы ГФС господин Продан, он равномерно близок не только к президенту, но и к Гройсману, и может быть компромиссной фигурой для президента и премьера". Также политолог прогнозирует, что нас ждет новая реформа налоговой.

Саакашвили возвращается

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в 2018 году марш в центре Киева.

Хоть Саакашвили и стал смешон с точки зрения серьезных процессов и тенденций, даже при этой клоунской сопровождающей всех его действий и выступлений, он остается игроком, считает Павел Рудяков. Он рассказал, что американский журнал Time включил экс-президента Грузии в пятерку "геополитических беглецов".

"Это даже не кредит, а подтверждение того, что потенциал у Саакашвили остается. И новые акции протеста, потенциал раскрутки этих акций сохраняется. … Но серьезной перспективы у Саакашвили как у лидера протестной активности у киевского населения я не вижу", – сообщил эксперт.

Саакашвили не удалось параллельно договориться с властью, утверждает Руслан Бортник.

"Мы видим, что суды он постепенно проигрывает и юридических зацепок его нахождения в Украине все меньше и меньше. В связи с этим анонсированы новые акции протеста", – заявил политолог, добавив, что складывается впечатление, что Саакашвили снова "кинули", когда он договорился с властью по отмене акций 21 января, а потом получил негативные решения судов.

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"Сейчас мы вернулись в состояние ноября-декабря, когда с одной стороны власть шантажирует Саакашвили судебными решениями, с другой стороны Саакашвили пытается шантажировать власть Майданом. А при этом над ними стоят западные партнеры, которые грозно машут пальчиком и говорят Саакашвили, чтобы он не вздумал захватывать учреждения, вроде Октябрьского дворца. И машут власти: "Не подумайте его по беспределу захватывать и выбрасывать из страны, потому что он все же наш, и если вы так сделаете с Саакашвили, это будет очень плохим примером для других, перспективных лидеров в мире – которые сделали свою ставку на Запад", – рассказал свое видение Бортник.

Прогресс есть… Но результат – не скоро

Миротворцы ООН стали чуть ближе к Донбассу. Такой вывод напрашивается после встречи 26 января помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курт Волкера.

УНИАН Курт Волкер

Из заслуживающих доверия, очень информированных источников стало известно, что на переговорах Волкер-Сурков действительно был найден какой-то общий язык относительно формата миротворческого контингента. Об этом рассказал директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

"С одной стороны, сделали уступки американцы, согласились на поэтапный ввод миротворческого контингента, начиная с линии соприкосновения. С другой стороны, сделали уступку россияне, потому что в конечном итоге к моменту заверешения работы миротворческой миссии она должна полностью контролировать территорию Донбасса, включая государственную границу. И, как можно понять, она будет выполнять все функции обеспечения безопасности. То есть к этому моменту вооруженные силы непризнанных республик должны быть распущены, полиция, скорее всего, разоружена… Это тот формат, на котором настаивала Украина", – рассказал эксперт.

При этом, подчеркивает он, остается много проблем, которые непонятно как решить. Во-первых Сурков и Волкер сами не принимают решений. И реальные решения будут приниматься уже после президентских выборов в России и, может быть, даже после чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ.

"Так что все еще может пересматриваться. И второй очень сложный момент – нужны политические уступки со стороны Киева. Потому что закон о Донбассе хоть и не подписан президентом, но он фактически запрещает выполнение минских соглашений. … И если президент подпишет закон, то переговоры вокруг Донбасса не имеют никакого смысла", – заявил Стоякин.

Компромисс по Донбассу равно политический кризис в Украине

В 2018 году можно ожидать подвижек по международным миротворческим усилиям, направленным на поиск запуска мирного процесса по Донбассу, перехода его в практическую плоскость, считает Павел Рудяков.

"Раунд, который прошел между Волкером и Сурковым… Есть над чем замереть в ожидании шагов, которые могут последовать в развитии этих договоренностей. Произошло сближение позиций США и РФ пусть не по миру, но по миротворцам в Донбассе", – отметил эксперт.

При этом заметно, что и Волкер смягчил риторику по сравнению с тем, что он говорил в декабре 2017 года, указывает политолог: "прозвучали уже достаточно здравые мысли, которые дают основания говорить о том, что американцы готовы прислушаться к российскому мнению и готовы учесть некоторые интересы Москвы".

Да, в переговорах Волкер-Сурков были позитивы, но их не следует переоценивать, предостерегает Руслан Бортник: до договоренностей они еще очень далеки, но стороны начали обмениваться идеями, которые потенциально могут быть приемлемы.

При этом конфликт между элитами РФ и США сохряняется, продолжил он, и Донбасс – лишь одна из его точек.

"Но договоренности говорят, что не будет использоваться военный инструмент. Это сохранит жизни граждан, хотя бы временную стабильность в украинском государстве и обществе", – сказал политолог.

В целом же любой компромиссный вариант по Донбассу, даже согласованный с США, вызовет политический кризис в Украине, уверен Бортник, а реальный прорыв по Донбассу возможен только после выборов в Украине – не раньше 2020 года.

Политизация истории довела до кризиса

Сенат (верхняя палата парламента) Польши в ночь на четверг принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Решение Сената Польши – очень болезненное. Теперь люди, которые будут героизировать украинских правых – УПА, Бандеру, ОУН – могут попасть под следствие, инициируемое институтом национальной памяти Польши. И не только отделаться штрафом, а получить реальное заключение на срок до 3 лет, отмечает Руслан Бортник.

Закон, по его мнению, ограничивает свободу слова. Но дело в том, что в Украине аналогичный закон действует еще с 2015 года. Установлено, что люди, которые не признают героями ОУН-УПА, Бандеру, преследуются по закону – "у нас тоже существуют такие ограничения на диалог о роли и месте правых во время Второй мировой войны", говорит эксперт.

"Мы тоже создали свою государственную идеологию, которая не может обсуждаться. Тем более, это идеология меньшинства – большинство украинцев так не думают, это показывает любой социологический опрос", – заявил политолог.

Политизация истории с обеих сторон привела к глубочайшему кризису в отношениях Украины и Польши за 70 лет, и ситуация будет углубляться, прогнозирует Бортник.

Святослав Цеголко в Facebook Флаги Украины и Польши

Украинцы никому не верят

Затронули эксперты и тему доверия украинцев к государственным институтам. Павел Рудяков отметил, что недоверие стало экзистенциальной особенностью украинцев – "мы мало кому доверяем".

"Если верить социологии, сейчас Украинская православная церковь сохраняет весомый кредит доверия, даже среди тех, кто не является прихожанином УПЦ. … Церковь, получается, выступает как раздражитель. Может, высокое доверие к Церкви – одна из причин нападок и травли церкви, которые сейчас активизировались и нарастают, подпитываются", – предположил эксперт.

Причины же недоверия к институтам в целом понятны, заявил он.

"Во-первых, глубокий политический кризис, который продолжает углубляться. Во-вторых, развал системы государственного управления, который проявляется уже нн всех уровнях без исключения. В том числе сейчас, с польской историей – на уровне участия страны в системе международных отношений", – сказал Рудяков.

По его мнению, общая атмосфера недоверия, с одной стороны, опасна для общества. Но с другой, общество уже перешагнуло через грань, где это опасно: "и мне кажется, поднять доверие к политическим институтам можно только через радикальное обновление и самих институтов, и политической элиты. Чего в ближайшее время ожидать не приходится".

Василий Стоякин сообщил, что специально заглянул в данные серьезных социологических структур и обнаружил, что уровень доверия к институтам украинского института уменьшился.

"Если брать, например, результаты 2011 года, исследования проводила компания TNS. Уровень доверия президенту – 31%, Верховной Раде – 19%, Вооруженным силам – 40%. Год назад исследования проводила группа "Рейтинг". Уровень доверия президенту – 14%, к Верховной Раде – 5%, к ВСУ – 53%. Но мы понимаем, время военное, к тому же разница между 40% и 53% – не такая радикальная. … Действительно, уровень доверия снизился. Связано это, очевидно, с теми процессами, что происходят в обществе. Мы наблюдаем не очень удачные реформы. Но, в принципе, я могу напомнить, что очень похожая ситуация была в конце 90-х годов, когда Кучма планировал идти на второй срок. И тогда уровень доверия к президенту был 11%", – подчеркнул политолог.

Также очень важно, считает он, что в Украине в принципе, по данным серьезной социологии, количество людей, которые не доверяют государству в виде любых абсолютно институтов – около 50%.

"А если проверять доверие к самому государству, то тут тоже будет очень низкий уровень доверия. Вряд ли больше 15-20%. Но это чисто мое рассуждение, у меня нет цифр, подтверждающих это", – отметил Стоякин.

Главные проблемы украинцев

А Руслан Бортник привел цифры из исследования, которое по заказу Международного республиканского института провела компания GFK.

“71% украинцев считают, что страна движется не туда. 66% считают, что ситуация за год в стране ухудшилась. 77% категорически не доверяют президенту. Антирейтинги политиков зашкаливают. Ключевой проблемой страны 48% назвали коррупцию. Второе место – война, 42%. И рост цен – 41%. А если спрашивать, что больше всего волнует лично вас, то 69% украинцев волнует рост цен, а война волнует 26%", – рассказал политолог.