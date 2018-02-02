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    В Корею на Олимпиаду прибыли первые украинские спортсмены

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    После прохождения различных формальностей, украинские спортсмены разместились в Олимпийской деревне. Олимпийцев встретил и президент Олимпийского комитета Сергей Бубка, пожелав спортсменам удачи.
    В Корею на Олимпиаду прибыли первые украинские спортсмены
    noc-ukr.org

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Мужская сборная Украины по биатлону и команда по санному спорту прибыли в южнокорейский Пхенчхан, сообщает официальный сайт НОК Украины.

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    Сообщается, что после прохождения различных формальностей, украинские спортсмены разместились в Олимпийской деревне.

    Олимпийцев встретил и президент Олимпийского комитета Сергей Бубка, пожелав спортсменам удачи. 

    Напомним,  зимние Олимпийские игры пройдут Пхенчхане с 9-го по 25-е февраля. на играх выступят 33 украинских спортсмена.

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