наверх
05.02.201809:04
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    МОК отказался пригласить 15 оправданных россиян на Олимпиаду

    (обновлено: )67813
    Согласно заявлению комиссии Международного олимпийского комитета, просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане для группы "Спортсмены-олимпийцы из России" отклонена.
    Логотип Olympic Athlete from Russia (Олимпийский спортсмен из России) на форме спортсменов олимпийцев из России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Комиссия Международного олимпийского комитета отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхёнчхане 15 россиянам, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, но оправданных Спортивным арбитражным судом, говорится на сайте МОК.

    Украина на Олимпиаде-2018
    РИА Новости Украина
    Украина на Олимпиаде-2018

    Ранее Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 человек из числа этих 28: на 13 спортсменов и двух тренеров.

    "Просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане для группы "Спортсмены-олимпийцы из России" отклонена", — говорится в сообщении.

    Как ранее заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, направить дополнительные приглашения просили для следующих спортсменов: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт).

    В декабре Международный олимпийский комитет объявил, что "чистые" российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх, но только под олимпийским флагом и при выполнении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Премьер Польши записал видеоролик о цели закона о запрете "бандеровской идеологии". Видео
    Украина - Польша: Бандера раздора