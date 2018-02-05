МОК отказался пригласить 15 оправданных россиян на Олимпиаду

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Комиссия Международного олимпийского комитета отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхёнчхане 15 россиянам, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, но оправданных Спортивным арбитражным судом, говорится на сайте МОК.

Ранее Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 человек из числа этих 28: на 13 спортсменов и двух тренеров.

"Просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане для группы "Спортсмены-олимпийцы из России" отклонена", — говорится в сообщении.

Как ранее заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, направить дополнительные приглашения просили для следующих спортсменов: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт).

В декабре Международный олимпийский комитет объявил, что "чистые" российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх, но только под олимпийским флагом и при выполнении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).