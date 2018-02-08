КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 8 февраля, принял военный парад в Пхеньяне по случаю дня Корейской народной армии, трансляцию парада в записи показывает центральное ТВ КНДР.

Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чу подъехал к красной ковровой дорожке у выстроившихся колоннами частей вооруженных сил страны на площади Ким Ир Сена и поприветствовал участников парада, а затем прошел на трибуну.

По площади прошли ряды различных родов войск и выстроились в колонны. Затем они встали так, чтобы с трибуны были видны сложенные ими цифры 2.08 (8 февраля). В середине ноля — пятиконечная звезда.

На трибуне подняты портреты бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Кадр из видео канала LIFE | Новости Ким Чен Ын накануне Олимпиады принял военный парад в Пхеньяне

Как сообщает южнокорейский телеканал YTN, в Южной Корее следят за проведением парада, поскольку он проводится перед вылетом на Олимпиаду в Пхёнчхане делегации КНДР во главе с фактическим главой государства, председателем президиума Верховного народного собрания страны Ким Ён Намом.

В Сеуле опасаются, что демонстрация военной силы в КНДР омрачит атмосферу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде.