Россия начала высылать рабочих КНДР в соответствии с санкциями ООН

FRED DUFOUR / AFP

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Власти некоторых российских регионов начали высылать северокорейских рабочих, что предусмотрено резолюцией СБ ООН, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно. Многие губернаторы уже начали высылать (рабочих КНДР – ред.)", — заявил Мацегора в беседе с группой российских журналистов.

Посол сообщил, что ежегодно гражданам КНДР выдается 12-15 тысяч российских виз, 90% из которых являются краткосрочными рабочими визами.

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По его словам, всего в России трудились около 35 тысяч рабочих – в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, в рыбной промышленности

Мацегора также сообщил, что рабочим из КНДР платят в среднем столько же, сколько и россиянам, а с одной зарплаты такого рабочего "кормятся 13 членов его семьи". Посол уточнил, что на руки эти рабочие получают 40-50% от зарплаты, а остальное идет КНДР.

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В связи с этим он назвал утверждения о том, что северокорейские граждане трудятся в России в рабских условиях "полной чушью".

Напомним, ранее посол РФ заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в КНДР из-за санкций.