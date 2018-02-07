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    Россия

    Россия начала высылать рабочих КНДР в соответствии с санкциями ООН

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    Запуск баллистической ракеты КНДР (65)

    (обновлено: )23410
    В России трудились около 35 тысяч рабочих – в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, в рыбной промышленности. Посол РФ в КНДР отметил, что с одной зарплаты северокорейского рабочего "кормятся 13 членов его семьи".
    Флаг КНДР
    FRED DUFOUR / AFP

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Власти некоторых российских регионов начали высылать северокорейских рабочих, что предусмотрено резолюцией СБ ООН, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

    "Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно. Многие губернаторы уже начали высылать (рабочих КНДР – ред.)", — заявил Мацегора в беседе с группой российских журналистов.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
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    Посол сообщил, что ежегодно гражданам КНДР выдается 12-15 тысяч российских виз, 90% из которых являются краткосрочными рабочими визами.

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    По его словам, всего в России трудились около 35 тысяч рабочих – в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, в рыбной промышленности

    Мацегора также сообщил, что рабочим из КНДР платят в среднем столько же, сколько и россиянам, а с одной зарплаты такого рабочего "кормятся 13 членов его семьи". Посол уточнил, что на руки эти рабочие получают 40-50% от зарплаты, а остальное идет КНДР.

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    В связи с этим он назвал утверждения о том, что северокорейские граждане трудятся в России в рабских условиях "полной чушью".

    Напомним, ранее посол РФ заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в КНДР из-за санкций. 

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