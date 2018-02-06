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    Посол РФ заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в КНДР из-за санкций

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    Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора утверждает, что "сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению".
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Гуманитарная ситуация в Северной Корее из-за введенных санкций ООН ухудшается, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

    Накануне российский дипломат принял участие в заседании комитета ООН по санкциям в отношении КНДР.

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    "Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда", — сказал Мацегора журналистам по окончании заседания.

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    "Я попросил комитет по Северной Корее быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование", — добавил дипломат.

    По словам посла, в ходе заседания он представил "конкретные предложения" относительно того, что нужно сделать для помощи КНДР, и "представил ситуацию того, что происходит в Северной Корее".

    Среди медицинских проблем в стране Мацегора назвал лечение рака у женщин. В частности, из-за санкций в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование и "женщины умирают".

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