Лыжники Южной Кореи отправились в КНДР на совместные тренировки перед ОИ

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Команда южнокорейских спортсменов отправилась в КНДР на совместные тренировки на горнолыжном курорте Масикрён в преддверии Олимпиады-2018, передает агентство Рёнхап.

В состав делегации Южной Кореи вошли 45 человек — около 20 спортсменов, а также их сопровождающие и журналисты. Они пробудут в КНДР два дня. Договоренность о совместных тренировках была достигнута ранее в этом месяце на переговорах официальных представителей двух корейских государств, между которыми из-за военно-политической конфронтации в последние годы были прерваны практически все контакты.

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Спортсмены Южной Кореи вылетели специальным авиарейсом из аэропорта города Янъян и должны прибыть на аэродром Кальма близ северокорейского порта Вонсан на берегу Японского моря. После совместных тренировок в КНДР спортсмены Севера должны прибыть в Южную Корею.

Олимпиада в Пхёнчхане намечена на период с 9 по 25 февраля.

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Ранее сообщалось, что МОК запретил проносить флаг России на трибуны Олимпиады-2018.