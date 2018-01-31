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    Лыжники Южной Кореи отправились в КНДР на совместные тренировки перед ОИ

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (127)

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    В состав делегации Южной Кореи вошли 45 человек - около 20 спортсменов, а также их сопровождающие и журналисты. После совместных тренировок в КНДР спортсмены Севера должны прибыть в Южную Корею.
    Южнокорейские лыжники отправились в КНДР
    yonhapnews.co.kr

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Команда южнокорейских спортсменов отправилась в КНДР на совместные тренировки на горнолыжном курорте Масикрён в преддверии Олимпиады-2018, передает агентство Рёнхап.

    Украина на Олимпиаде-2018
    РИА Новости Украина
    Украина на Олимпиаде-2018

    В состав делегации Южной Кореи вошли 45 человек — около 20 спортсменов, а также их сопровождающие и журналисты. Они пробудут в КНДР два дня. Договоренность о совместных тренировках была достигнута ранее в этом месяце на переговорах официальных представителей двух корейских государств, между которыми из-за военно-политической конфронтации в последние годы были прерваны практически все контакты.

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    Спортсмены Южной Кореи вылетели специальным авиарейсом из аэропорта города Янъян и должны прибыть на аэродром Кальма близ северокорейского порта Вонсан на берегу Японского моря. После совместных тренировок в КНДР спортсмены Севера должны прибыть в Южную Корею.

    Олимпиада в Пхёнчхане намечена на период с 9 по 25 февраля.

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    Ранее сообщалось, что МОК запретил проносить флаг России на трибуны Олимпиады-2018. 

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