В Кремле ответили на обвинения в перевозках угля из КНДР

Канал The Japan Times на youtube Первые учения в Токио на случай ядерного удара КНДР. Подборка видео В Кремле не слышали официальных заявлений об обвинениях в адрес РФ в экспорте угля КНДР, Россия соблюдает все международные правила, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

"Не слушайте неназванные источники в разведкругах. Нет, мы не собираемся проверять. Мы не слышим никаких официальных заявлений на этот счет. Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила", — сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию западных СМИ.

Накануне Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе сообщило, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию — вероятно, в нарушение санкций ООН. Отмечалось, что в таких перевозках могли участвовать китайские суда. По данным агентства, КНДР по меньшей мере три раза после введения ограничений переправляла уголь в Находку и Холмск. Там топливо грузили на судна, которые перевозили его в Южную Корею или Японию. В Пекине заявили, что им ничего не известно о китайских судах, которые могли бы участвовать в подобных перевозках. Также в Китае подчеркнули, что строго придерживаются решений ООН по санкциям против КНДР.