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    Россия

    В Кремле ответили на обвинения в перевозках угля из КНДР

    (обновлено: )22710
    Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию западных разведывательных источников, которые говорят о том, что, несмотря на санкции, КНДР якобы продавала или поставляла уголь России и потом из России он поставлялся в Японию и Южную Корею.
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    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. В Кремле не слышали официальных заявлений об обвинениях в адрес РФ в экспорте угля КНДР, Россия соблюдает все международные правила, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

    "Не слушайте неназванные источники в разведкругах. Нет, мы не собираемся проверять. Мы не слышим никаких официальных заявлений на этот счет. Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила", — сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию западных СМИ.

    Накануне Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе сообщило, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию — вероятно, в нарушение санкций ООН. Отмечалось, что в таких перевозках могли участвовать китайские суда. По данным агентства, КНДР по меньшей мере три раза после введения ограничений переправляла уголь в Находку и Холмск. Там топливо грузили на судна, которые перевозили его в Южную Корею или Японию. В Пекине заявили, что им ничего не известно о китайских судах, которые могли бы участвовать в подобных перевозках. Также в Китае подчеркнули, что строго придерживаются решений ООН по санкциям против КНДР.

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