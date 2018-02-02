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    В мире

    Непредсказуемая КНДР и "сверхдержава" РФ. США выпустили ядерную доктрину

    (обновлено: )69114
    В документе отмечается, что модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Северная Корея на данный момент является "неотложной и непредсказуемой угрозой" для США, говорится в американской ядерной доктрине, опубликованной в пятницу.

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    "Северная Корея провела шесть ядерных испытаний с 2006 года, включая испытания намного более мощной (водородной — ред.) бомбы. Кроме того, Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия. Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, она (Северная Корея — ред.) представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу Соединенным Штатам, союзникам и партнерам США. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать", — говорится в доктрине.

    Также в доктрине сказано, что КНДР остались буквально месяцы до возможности нанести ракетно-ядерный удар по США.

    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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    Кроме того, в документе отмечается, что модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений.

    "Сегодня Россия модернизирует это (ядерное — ред.) оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав", — утверждается в документе.

    Также в доктрине утверждается, что США применят ядерное оружие только в чрезвычайных ситуациях, в том числе для защиты союзников.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал.

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