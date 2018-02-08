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    Сергей Бубка пронес олимпийский огонь в Южной Корее

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (137)

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    Сергей Бубка, который является первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров, принял участие в эстафете олимпийского огня за день до старта зимних Олимпийских игр.
    Сергей Бубка - участник эстафеты олимпийского огня, 2018
    facebook.com/olympicua

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка принял участие в эстафете олимпийского огня, которая состоялась за день до старта зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

    Олимпийский парк в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Все флаги в гости. Кто из мировых лидеров приедет на Олимпиаду в Пхёнчхане?

    Сергей Бубка — украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр 1988. Единственный легкоатлет, победивший на шести чемпионатах мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997).

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    Известный украинец нес факел с олимпийским огнем по улицам южнокорейского города Каннын.

    Его поддержала делегация во главе с вице-премьером Вячеславом Кириленко.

    facebook.com/olympicua
    Сергей Бубка - участник эстафеты олимпийского огня, 2018

    Церемония открытия Олимпиады-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане в пятницу. Украинский Национальный олимпийский комитет получил 32 лицензии на выступление. Украинцы будут выступать в биатлоне, санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, сноубординге и впервые в скелетоне. Украинским олимпийцам обещано 125 тысяч долларов премиальных за золотую медаль, 80 тысяч долларов — за второе место и 55 тысяч долларов за бронзу. Национальный флаг Украины на церемонии открытия ХХИИ зимних Олимпийских игр понесет олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.

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