Сергей Бубка пронес олимпийский огонь в Южной Корее

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка принял участие в эстафете олимпийского огня, которая состоялась за день до старта зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Сергей Бубка — украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр 1988. Единственный легкоатлет, победивший на шести чемпионатах мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997).

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Известный украинец нес факел с олимпийским огнем по улицам южнокорейского города Каннын.

Его поддержала делегация во главе с вице-премьером Вячеславом Кириленко.

facebook.com/olympicua Сергей Бубка - участник эстафеты олимпийского огня, 2018

Церемония открытия Олимпиады-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане в пятницу. Украинский Национальный олимпийский комитет получил 32 лицензии на выступление. Украинцы будут выступать в биатлоне, санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, сноубординге и впервые в скелетоне. Украинским олимпийцам обещано 125 тысяч долларов премиальных за золотую медаль, 80 тысяч долларов — за второе место и 55 тысяч долларов за бронзу. Национальный флаг Украины на церемонии открытия ХХИИ зимних Олимпийских игр понесет олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.