Олимпиада заставила США отложить испытания стратегического оружия

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. США приняли решение отложить испытания межконтинентальной баллистической ракеты в связи с Олимпиадой, которая стартует в Южной Корее 9 февраля, сообщает телеканал CBS.

"США приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, принимая во внимание проведение зимних Олимпийских игр в 2018 году", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Инфографика. Украина на Олимпиаде-2018

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что дочь президента США Дональда Трампа и его старший советник Иванка Трамп возглавит президентскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

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