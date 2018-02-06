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    Дочь Трампа возглавит делегацию США на закрытии Олимпиады

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    Телеканал CNN сообщает, что Дональд Трамп и Олимпийский комитет США попросили Иванку Трамп поприсутствовать на некоторых олимпийских соревнованиях, в которых будут участвовать американские спортсмены.
    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Дочь президента США Дональда Трампа и его старший советник Иванка Трамп возглавит президентскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

    По данным телеканала, об участии в церемонии Иванку попросили ее отец и Олимпийский комитет США. Сообщается, что она будет присутствовать на некоторых олимпийских соревнованиях, в которых будут участвовать американские спортсмены.

    Инфографика. Украина на Олимпиаде-2018

    Остальные члены делегации США на церемонии закрытия будут объявлены в ближайшие дни.

    Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Ранее сообщалось, что церемонию открытия Игр-2018 посетит вице-президент США Майк Пенс.

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