наверх
10.03.201807:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Иванка Трамп

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером. Архивное фото
    Дочь Трампа возглавит делегацию США на закрытии Олимпиады
    07:46 06.02.2018
    80
    Телеканал CNN сообщает, что Дональд Трамп и Олимпийский комитет США попросили Иванку Трамп поприсутствовать на некоторых олимпийских соревнованиях, в которых будут участвовать американские спортсмены.
    Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп
    Иванка Трамп намерена пойти по стопам отца - СМИ
    22:34 03.01.2018
    147Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По информации СМИ, Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации в надежде, что однажды это поможет Иванке занять пост президента.
    Саммит W20 - Иванка Трамп
    Иванка Трамп провела неофициальную встречу с генсеком ООН
    07:30 29.07.2017
    171
    Как сообщил чиновник в Белом доме, Иванка Трамп и генсек ООН обсудили "вопросы, представляющие общий интерес". Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства.
    Дональд Трамп с сыном Бэрроном, женой Меланьей и дочерью Иванкой
    Жена и дочь Трампа попали в список самых красивых политиков Вашингтона
    17:49 26.07.2017
    288
    Издание The Hill составляет список самых красивых людей, живущих в Вашингтоне и занимающихся политикой, ежегодно на основании выдвинутых читателями возможных кандидатов, из них голосованием выбираются 50 лучших.
    Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп перед началом третьего заседания глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20
    Меркель высказалась о ситуации на саммите, когда Иванка Трамп заняла место отца
    03:25 09.07.2017
    800Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, делегации сами решают, следует ли президенту присутствовать на встрече, кто займет его место и сядет за стол. Иванка Трамп была полноправным членом американской делегации.
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    Завтрак "нормандской четверки" без Украины и последние встречи на саммите G20 
    01:27 09.07.2017
    765Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Форум изначально задумывался как площадка для обсуждения экономических вопросов. Сейчас все стороны признают, что лидеры "двадцатки" большую часть времени все же уделяют мировым политическим кризисам.
    Саммит W20 - Иванка Трамп
    Саудовская Аравия и ОАЭ вложат $100 млн в фонд, созданный Иванкой Трамп - ТВ
    06:34 22.05.2017
    173Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    По данным СМИ, фонд занимается помощью женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке. Впервые с инициативой создания этого фонда Иванка Трамп выступила в Берлине. Функции управления фондом возложены не на саму дочь Трампа, а на Всемирный банк.
    Иванку Трамп освистали. Видео
    Иванку Трамп освистали во время выступления на женском саммите 
    06:17 26.04.2017
    887Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Во время выступления на женском саммите G20 в Берлине Иванка Трамп заявила, что ее отец очень поддерживает семьи и верит в женщин, работающих в его бизнесе.
    Иванка Трамп
    Иванка Трамп ответила на сообщения о "влиянии" на решение отца по Сирии
    00:10 26.04.2017
    165Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Дочь президента США призналась американским СМИ, что поделилась с отцом своим мнением о ситуации в Сирии, отметив, что оно "совпадало" с мнением президента.
    Саммит W20
    Иванка Трамп рассказала об отношении ее отца к женщинам
    16:02 25.04.2017
    508
    По словам Иванки Трамп, ее отец относился к ней и братьям одинаково и требовал от своим детей максимальной отдачи в учебе и бизнесе, не разделяя их по гендерным признакам.
    Иванка Трамп
    Меркель пригласила Иванку Трамп в Берлин
    17:19 14.04.2017
    167
    В Берлине Иванка примет участие в форуме на тему укрепления роли женщин в экономике. Она приедет по приглашению канцлера Ангелы Меркель, мероприятие пройдет в рамках председательства Германии в "группе двадцати" в этом году.
    Эрик Трамп
    Иванка Трамп повлияла на решение по удару в Сирии - сын президента США
    10:20 11.04.2017
    423Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Эрик Трамп уточнил, что его сестра Иванка была "убита горем и возмущена жестокостью" химической атаки в Сирии. На самого же Дональда Трампа "оказали сильное влияние" кадры последствий химатаки.
    Иванка Трамп
    СМИ сообщили, как дочь Трампа повлияла на ракетный удар в Сирии
    16:14 10.04.2017
    507Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Как пишут СМИ, Иванка Трамп была "убита горем и разгневана фотографиями, поступающими из Сирии после ужасающей химической атаки". По данным источников, беспокойство Иванки имело "значительное влияние в Овальном кабинете".
    Дочь президента США Иванка Трамп
    Иванка Трамп официально станет помощником президента
    01:55 30.03.2017
    84Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    В своем заявлении Иванка Трамп отметила, что "услышала обеспокоенность некоторых людей" относительно того, что она де-факто была советником отца, но не занимала официальных должностей.
    Иванка Трамп и Ангела Меркель
    Трамп подтвердил, что его дочь посетит Берлин по приглашению Меркель
    20:22 27.03.2017
    142
    В ходе встречи с женщинами-предпринимателями в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что Ангела Меркель сама пригласила Иванку на саммит "Женской двадцатки".
    Встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Архивное фото
    Меркель пригласила дочь Трампа на экономический саммит в Берлине
    06:08 27.03.2017
    121Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам источника, канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила Иванку Трамп в ходе своего визита в Белый дом. Саммит "Женской двадцатки" W20 пройдет в столице ФРГ в апреле.
    Иванка Трамп
    Иванка Трамп получит доступ к секретной информации - СМИ
    01:51 21.03.2017
    83Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам юриста Джейми Горелика, дочь американского президента не займет официального поста государственной служащей и не будет получать зарплату.
    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером
    Дочь Трампа настояла на его отказе от вывода США из соглашения по климату
    08:06 24.02.2017
    319Парижское соглашение по климату: минус США
    Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер настояли, чтобы Дональд Трамп убрал из своего президентского указа критику в отношении Парижского соглашения по климату. Документ ожидается в ближайшее время.
    Флаг Китая
    Компании Китая массово пытаются зарегистрировать торговую марку "Ivanka"
    15:16 20.02.2017
    202
    Госрегулятору в Пекине подали 65 заявлений на разрешение использовать торговую марку "Ivanka", также около 40 китайских компаний использовали китайские иероглифы имени Иванки Трамп для регистрации своих предприятий.
    Дочь президента США Иванка Трамп
    Советник Трампа призвала американцев покупать вещи от Ivanka Trump
    18:50 09.02.2017
    256
    Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй отметила, что отказ ряда сетей универмагов продолжать продажу продукции Иванки Трамп является нападками на президента.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации