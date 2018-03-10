Как сообщил чиновник в Белом доме, Иванка Трамп и генсек ООН обсудили "вопросы, представляющие общий интерес". Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства.
Издание The Hill составляет список самых красивых людей, живущих в Вашингтоне и занимающихся политикой, ежегодно на основании выдвинутых читателями возможных кандидатов, из них голосованием выбираются 50 лучших.
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, делегации сами решают, следует ли президенту присутствовать на встрече, кто займет его место и сядет за стол. Иванка Трамп была полноправным членом американской делегации.
По данным СМИ, фонд занимается помощью женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке. Впервые с инициативой создания этого фонда Иванка Трамп выступила в Берлине. Функции управления фондом возложены не на саму дочь Трампа, а на Всемирный банк.
В Берлине Иванка примет участие в форуме на тему укрепления роли женщин в экономике. Она приедет по приглашению канцлера Ангелы Меркель, мероприятие пройдет в рамках председательства Германии в "группе двадцати" в этом году.
Как пишут СМИ, Иванка Трамп была "убита горем и разгневана фотографиями, поступающими из Сирии после ужасающей химической атаки". По данным источников, беспокойство Иванки имело "значительное влияние в Овальном кабинете".
Госрегулятору в Пекине подали 65 заявлений на разрешение использовать торговую марку "Ivanka", также около 40 китайских компаний использовали китайские иероглифы имени Иванки Трамп для регистрации своих предприятий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".