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    Иванка Трамп намерена пойти по стопам отца - СМИ

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    По информации СМИ, Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации в надежде, что однажды это поможет Иванке занять пост президента.
    Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Дочь лидера США Дональда Трампа Иванка хотела бы стать первой женщиной-президентом, сообщается в выдержках из книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", опубликованных журналом New York Magazine.

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    Как пишет издание, в книге сообщается, что Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации в надежде, что однажды это поможет Иванке занять пост президента.

    "Между собой пара договорилась: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты", — приводит издание отрывок из книги Вулффа. Также отмечается, что "первая женщина-президент… будет не Хиллари Клинтон, это будет Иванка Трамп".

    В книге сообщается, что бывший советник президента Стивен Бэннон "ужаснулся", когда услышал об их договоренности.

    Ранее сообщалось, что Белый дом категорически опроверг в среду содержание еще не вышедшей книги журналиста Майкла Вулффа, где говорилось, в частности, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди.

    Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" выйдет в продажу 9 января, отрывки из нее были опубликованы американскими СМИ в среду.

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