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    Джаред Кушнер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Снегопад в Нидерландах
    О чем говорят в мире: сибирская ночь в Европе, Украина — полигон Манафорта
    16:24 28.02.2018
    303
    Ведущие мировые СМИ пишут о лишении зятя американского президента доступа к секретным документам, сильных морозах в Европе, а также роли Пола Манафорта в украинской политике.
    Встреча Джареда Кушнера и Петра Порошенко в Давосе
    Почти Трамп. Порошенко пригласил в Украину зятя президента США
    08:36 25.01.2018
    547Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Во время Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента Украины со старшим советником президента США Джаредом Кушнером - зятем американского президента.
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер с королевой Иордании Ранией
    СМИ узнали о начале расследования против компании зятя Трампа
    22:58 06.01.2018
    93
    По словам источников, Kushner Companies в мае 2017 года получила от комиссии повестку в суд, в которой запрашивалась информация об использовании программы, предусматривающей иностранные инвестиции в обмен на получение американских виз.
    Джаред Кушнер
    Выборы в США. Зять Трампа требовал уволить сотрудников CNN
    04:22 11.11.2017
    105
    По данным СМИ, Кушнер встретился с высшим должностным лицом корпорации - Гари Гинсбергом - и выразил обеспокоенность тем, как телеканал освещал предвыборную гонку 2016 года.
    Джаред Кушнер
    Зять Трампа был зарегистрирован на выборах в США как женщина - СМИ
    07:18 28.09.2017
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    Согласно данным анкеты Совета по выборам штата Нью-Йорк, в регистрационном бланке в графе пола указано "женский". Кушнер зарегистрировался в 2009 году и в последний раз голосовал в 2016 году.
    Флаги США и России
    Они удивили мир: Кушнер и сговор с РФ, Мадуро и Despacito, Дуда и протесты
    15:55 25.07.2017
    200
    Мировые СМИ отмечают постоянные проблемы и конфликты, существующие в окружении президента США Дональда Трампа, а также пишут о том, что президент Польши наложил вето на сморные законопроекты и скандале с автором песни Despacito.
    Джаред Кушнер
    Зять Трампа вновь опроверг информацию о "сговоре с Россией"
    22:59 24.07.2017
    86
    Джаред Кушнер также опроверг слухи о том, что он "полагается на российские деньги" при ведении семейного бизнеса. Он пообещал предоставить все документы, которые потребуются сенату, чтобы обосновать свои слова.
    Джаред Кушнер
    СМИ: зятю Трампа грозит лишение допуска к секретной информации
    08:57 19.07.2017
    68
    Как отмечают СМИ, президент способен в любом случае предоставить Кушнеру доступ к секретной информации, но это может повлечь за собой серьезную политическую реакцию.
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер с королевой Иордании Ранией
    В конгрессе США потребовали от Кушнера объяснений из-за канала связи с Россией
    23:14 28.05.2017
    167Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    По словам члена комитета по иностранным делам в конгрессе США Кори Букера, советнику главы государства Джареду Кушнеру необходимо дать ответ по тому, что происходило в то время.
    Джаред Кушнер
    Зять Трампа предлагал послу РФ создать секретный канал связи - СМИ
    03:38 27.05.2017
    238Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Ссылаясь на американских чиновников, СМИ утверждают, что Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года во время встречи с Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой.
    Джаред Кушнер
    Зять Трампа прибыл в Ирак - СМИ
    07:35 03.04.2017
    112
    По данным ряда американских СМИ, Джаред Кушнер отправился в Ирак вместе с главой комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом, он хочет своими глазами увидеть эту страну.
    Джаред Кушнер
    Зять Трампа получил должность при Белом доме
    01:51 28.03.2017
    46Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Джаред Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах, сообщил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.
    Джаред Кушнер
    Зять Трампа Кушнер станет его советником
    00:33 10.01.2017
    158Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Кушнер уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Снегопад в Нидерландах
    О чем говорят в мире: сибирская ночь в Европе, Украина — полигон Манафорта
    16:24 28.02.2018
    303
    Ведущие мировые СМИ пишут о лишении зятя американского президента доступа к секретным документам, сильных морозах в Европе, а также роли Пола Манафорта в украинской политике.
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