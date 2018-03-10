По словам источников, Kushner Companies в мае 2017 года получила от комиссии повестку в суд, в которой запрашивалась информация об использовании программы, предусматривающей иностранные инвестиции в обмен на получение американских виз.
Мировые СМИ отмечают постоянные проблемы и конфликты, существующие в окружении президента США Дональда Трампа, а также пишут о том, что президент Польши наложил вето на сморные законопроекты и скандале с автором песни Despacito.
Джаред Кушнер также опроверг слухи о том, что он "полагается на российские деньги" при ведении семейного бизнеса. Он пообещал предоставить все документы, которые потребуются сенату, чтобы обосновать свои слова.
Ссылаясь на американских чиновников, СМИ утверждают, что Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года во время встречи с Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой.
Кушнер уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".