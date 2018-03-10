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    Меланья Трамп

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    Тайна бирюзовой коробки. Мишель Обама рассказала о подарке Меланьи Трамп
    00:31 01.02.2018
    553Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Экс-первая леди США призналась, что была растеряна, так как инаугурационный протокол не предполагает вручения подарков, когда бывшие хозяева Белого дома встречаются с новыми.
    Дональд Трамп и его супруга Мелания
    Короля играет свита, а Трампа - его женщины
    11:43 26.01.2018
    583
    Меланья Трамп очень красивая женщина, но мы не видели никаких инициатив с ее стороны и никаких свидетельств того, что она играет какую-либо роль в администрации, - подчеркивает специалист и автор публикаций о супругах президентов.
    Меланья Трамп
    Главные мировые темы: Жена Трампа на Аляске, домогательства, смерть Чака Мосли
    14:18 11.11.2017
    475
    В США обсуждают политический подтекст обвинений в домогательстве республиканца Роя Мура, во Франции водитель-шизофреник наехал на студентов - такие главные новости мировых СМИ.
    первая леди Польши проигнорировала Дональда Трампа. Видео
    Первая леди Польши проигнорировала протянутую руку Трампа 
    02:12 07.07.2017
    894
    На обнародованном в сети видео видно, что после рукопожатия с Анджеем Дудой Дональд Трамп протянул руку и первой леди страны, однако Агата Корнхаузер-Дуда это проигнорировала.
    Танец Дональда Трампа и его супруги Мелании на балу в честь инаугурации, 20 января 2017 года
    Супруга Трампа переехала в Белый дом
    07:30 12.06.2017
    275
    По данным СМИ, Меланья Трамп переехала в Белый дом вместе с ее младшим сыном Бэрроном. В социальной сети она написала, что с нетерпением ждет моментов в новом доме.
    Наряд на киевском рынке Дарынок и Мелания Трамп во время инаугурации
    В Киеве на рынке продают копию наряда жены Трампа
    15:26 20.03.2017
    256
    Копия инаугурационного наряда супруги президента США Мелании Трамп нежно-голубого цвета продается на одном из рынков Киева.
    Дональд и Меланья Трамп танцуют на инаугурационном балу. Видео
    Танец Дональда и Меланьи Трамп на балу в честь инаугурации 
    06:59 21.01.2017
    2605Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Дональд Трамп появился из-за кулис сцены под руку с Меланьей, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами. Новоиспеченный президент выступил с краткой речью перед собравшейся аудиторией.
    Дональд Трамп с сыном Бэрроном, женой Меланьей и дочерью Иванкой
    Трамп, инаугурация: первая леди США и любимая дочь
    15:06 20.01.2017
    20798Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Супруга поддерживала Дональда Трампа в ходе избирательной кампании, даже когда его обвинили в непристойных высказываниях о женщинах. В своей новой роли Меланья обещает заниматься правозащитной деятельностью.
    Меланья Трамп
    Дизайнеру, сшившему туфли для Меланьи Трамп, отказали в выдаче визы США
    19:40 16.01.2017
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    Дизайнер из Республики Сербской Маринко Умицевич сообщил, что уже приготовил наряд к церемонии инаугурации Дональда Трампа, но не сможет попасть на торжество, так как не получил визу.
    Меланья Трамп. Архивное фото
    В Нью-Йорке требуют от Меланьи Трамп покинуть город - СМИ
    01:27 04.12.2016
    847Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Решение Меланьи остаться в Нью-Йорке вызвало широкий общественный резонанс, и жители города подготовили петицию к губернатору штата Эндрю Куомо и мэру города Биллу Де Блазио с просьбой не оплачивать охрану семьи Трампа после его отъезда в Белый дом.
    Меланья Трамп
    Сексапил №6. Меланья Трамп - новая хозяйка Белого дома
    20:00 10.11.2016
    4443Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Меланья в роли первой леди пообещала посвятить себя защите прав женщин и детей. По ее словам, "главным приоритетом" ее деятельности станет работа над тем, как защитить детей и подростков от нападок сверстников в социальных сетях.
    Меланья Трамп
    Новая первая леди США. Самые яркие образы Меланьи Трамп 
    12:35 10.11.2016
    23179Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Словенка Меланья Трамп стала второй в истории США первой леди, родившейся за границей. Первой была англичанка Луиза Адамс — жена шестого президента США Куинси Адамса.
    Супруга кандидата в президенты США Дональда Трампа Меланья
    Супруга Трампа подала в суд на словенского журналиста
    23:58 02.11.2016
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    Как заявила адвокат Меланьи Трамп, иск был подан в пятницу в суд Любляны. В нем говорится, что журналист Томаш Михелич в выпуске таблоида Suzy, разместил неподтвержденную информацию относительно бывшей модели из Словении.
    Дональд Трамп
    Жена Трампа отказалась появиться с ним на ТВ - СМИ
    01:08 10.10.2016
    148Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Штаб Трампа предложил совместное видеообращение, что напомнило бы эпизод 1992 года, когда Хиллари Клинтон присоединилась к мужу, несмотря то что он был заподозрен во внебрачных связях. Однако Мелания выразила "отсутствие заинтересованности в появлении перед камерами".
    Супруга кандидата в президенты США Дональда Трампа Меланья
    Daily Mail отозвала материал о супруге Дональда Трампа
    03:33 02.09.2016
    144Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Редакция утверждает, что изложенные в статье факты были почерпнуты в других доступных источниках и журналисты не утверждали, что они являются правдой.
    Меланья Трамп на обложке газеты
    Жена Трампа подала в суд на газету из-за статей о ее работе в эскорте
    06:30 23.08.2016
    608Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Адвокаты Меланьи Трамп подали на газету в суд за "100% неверные" сплетни о том, что она работала в эскорте, а также за поднятые темы о ее иммиграционном статусе в 90-х.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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