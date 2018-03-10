Меланья Трамп очень красивая женщина, но мы не видели никаких инициатив с ее стороны и никаких свидетельств того, что она играет какую-либо роль в администрации, - подчеркивает специалист и автор публикаций о супругах президентов.
Дональд Трамп появился из-за кулис сцены под руку с Меланьей, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами. Новоиспеченный президент выступил с краткой речью перед собравшейся аудиторией.
Супруга поддерживала Дональда Трампа в ходе избирательной кампании, даже когда его обвинили в непристойных высказываниях о женщинах. В своей новой роли Меланья обещает заниматься правозащитной деятельностью.
Решение Меланьи остаться в Нью-Йорке вызвало широкий общественный резонанс, и жители города подготовили петицию к губернатору штата Эндрю Куомо и мэру города Биллу Де Блазио с просьбой не оплачивать охрану семьи Трампа после его отъезда в Белый дом.
Меланья в роли первой леди пообещала посвятить себя защите прав женщин и детей. По ее словам, "главным приоритетом" ее деятельности станет работа над тем, как защитить детей и подростков от нападок сверстников в социальных сетях.
Как заявила адвокат Меланьи Трамп, иск был подан в пятницу в суд Любляны. В нем говорится, что журналист Томаш Михелич в выпуске таблоида Suzy, разместил неподтвержденную информацию относительно бывшей модели из Словении.
Штаб Трампа предложил совместное видеообращение, что напомнило бы эпизод 1992 года, когда Хиллари Клинтон присоединилась к мужу, несмотря то что он был заподозрен во внебрачных связях. Однако Мелания выразила "отсутствие заинтересованности в появлении перед камерами".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".