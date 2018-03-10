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    Эрик Трамп

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Дональд Трамп
    СМИ заподозрили Трампа в попытке уклониться от налогов в прошлом году
    21:21 04.08.2017
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    По данным неправительственной организации ProPublica и журнала Real Deal, в апреле 2016 года компания под управлением Трампа-старшего продала две квартиры компании под управлением Эрика Трампа в общей сложности за 700 тысяч долларов.
    Эрик Трамп
    Иванка Трамп повлияла на решение по удару в Сирии - сын президента США
    10:20 11.04.2017
    423Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Эрик Трамп уточнил, что его сестра Иванка была "убита горем и возмущена жестокостью" химической атаки в Сирии. На самого же Дональда Трампа "оказали сильное влияние" кадры последствий химатаки.
    Эрик Трамп
    Сын Дональда Трампа и его жена ждут первенца
    19:54 20.03.2017
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    Сын президента США 33-летний Эрик Трамп и его супруга Лара станут родителями впервые, пара ожидает рождения мальчика.
    Эрик Трамп
    На охрану сына Трампа в деловой поездке ушло $100 тыс
    07:55 04.02.2017
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    В продолжавшейся всего несколько дней поездке было потрачено 97 тысяч 830 долларов. Из них более 88 тысяч ушли на оплату гостиничных номеров сотрудников секретной службы.
    Эрик Трамп
    Сын Трампа нарушил законы Нью-Йорка, выложив фото бюллетеня - демократы
    23:36 08.11.2016
    365Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    "Демократическая коалиция против Трампа" подала жалобу в совет по надзору избирательной комиссии штата Нью-Йорк после того, как узнала, что Эрик Трамп выложил в Twitter фото своего заполненного бюллетеня.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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