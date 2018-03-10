По данным неправительственной организации ProPublica и журнала Real Deal, в апреле 2016 года компания под управлением Трампа-старшего продала две квартиры компании под управлением Эрика Трампа в общей сложности за 700 тысяч долларов.
"Демократическая коалиция против Трампа" подала жалобу в совет по надзору избирательной комиссии штата Нью-Йорк после того, как узнала, что Эрик Трамп выложил в Twitter фото своего заполненного бюллетеня.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".