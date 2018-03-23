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    В мире

    Сеть взорвал снимок собаки, удивительно похожей на Иванку Трамп

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    По словам пользователей интернет, с Иванкой Трамп собаку роднят глаза, цвет шерсти, а также мелодичные черты морды. Публикация в Twitter собрала почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев.
    Саммит W20 - Иванка Трамп
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Фото собаки, напоминающей дочь президента США Дональда Трампа Иванки, вызвала небывалый интерес в сети. Впервые этот снимок появился в Twitter. Публикация собрала почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев.

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    По словам пользователей, с Иванкой Трамп животное роднят глаза, цвет шерсти, а также мелодичные черты морды.

    @witchpuppy
    В сети издеваются над сходством собаки с Иванкой Трамп

    Ранее сообщалось, что дочь лидера США Дональда Трампа Иванка хотела бы стать первой женщиной-президентом.

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