Сеть взорвал снимок собаки, удивительно похожей на Иванку Трамп

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Фото собаки, напоминающей дочь президента США Дональда Трампа Иванки, вызвала небывалый интерес в сети. Впервые этот снимок появился в Twitter. Публикация собрала почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев.

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По словам пользователей, с Иванкой Трамп животное роднят глаза, цвет шерсти, а также мелодичные черты морды.

@witchpuppy В сети издеваются над сходством собаки с Иванкой Трамп

Ранее сообщалось, что дочь лидера США Дональда Трампа Иванка хотела бы стать первой женщиной-президентом.