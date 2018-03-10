По информации Скотланд-Ярда, бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (23.00 по Киеву) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.
В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.
По информации СМИ, забастовка создала проблемы для около 25 тысяч пассажиров. Аннулированы 18 авиарейсов, вылет еще 220 задержан. Авиакомпании советуют клиентам при вылете из Брюсселя ограничиться ручной кладью.
По словам заместителя генерального директора аэропорта Евгения Дыхне, в аэропорту ориентируются на 8 миллиардов гривен. Предполагается брать кредит, поскольку за свои средства аэропорт не сможем построить объект за два строительных сезона.
На стойке регистрации в аэропорту Ивано-Франковска Богдане Шелефонтюк отказали в посадке на самолет из-за того, что у нее не было обратного билета – документ на перелет был куплен только в одну сторону.
В аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.
По состоянию на 6.20 в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.
Рейс 441, следовавший из Хьюстона во Франкфурт, был отправлен в аэропорт JFK в Нью-Йорке после того, как "по телефону поступила угроза". Самолет был направлен в отдаленный район аэропорта, где пассажиры покинули воздушное судно.
По данным портала, эвакуация началась около 15.30 по местному времени (01.30 по Киеву). Большинство пассажиров были эвакуированы. В здании аэропорта остались около 300 человек, уже прошедших досмотр багажа.
Украинский боксер Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Гловацки проводил защиту титула WBO, который он завоевал в августе 2015 года в бою с немцем Марко Хуком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.
По информации Скотланд-Ярда, бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (23.00 по Киеву) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.