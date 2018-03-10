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    аэропорты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Скотленд-Ярд
    Лондонский аэропорт закрыт из-за бомбы в Темзе
    04:36 12.02.2018
    189
    По информации Скотланд-Ярда, бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (23.00 по Киеву) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.
    Аэропорт Киев
    В аэропорту "Киев" задержали рейсы из-за драки пассажиров
    10:21 09.02.2018
    518
    В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.
    В аэропорту Таиланда 3 месяца живет семья из Зимбабве
    Как в кино. Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока
    11:59 29.12.2017
    128
    Родители вместе со своими двумя детьми из Зимбабве живут в зале вылета аэропорта Таиланда третий месяц подряд из-за нестабильной обстановки в родной стране.
    Самолеты авиакомпании МАУ. Архивное фото
    Около 40 авиакомпаний затронуты забастовкой грузчиков в Брюсселе
    19:40 22.08.2017
    95
    По информации СМИ, забастовка создала проблемы для около 25 тысяч пассажиров. Аннулированы 18 авиарейсов, вылет еще 220 задержан. Авиакомпании советуют клиентам при вылете из Брюсселя ограничиться ручной кладью.
    СБУ разоблачила на взятках руководство и сотрудников отделения полиции международного аэропорта Харьков
    СБУ: полиция аэропорта Харькова постоянна брала взятки с иностранных туристов
    13:06 18.08.2017
    4283
    По информации СБУ, сотрудники отделения полиции систематически требовали и получали взятки от иностранных граждан, которые организовывали туристические и бизнес туры в Украину.
    Аэропорт Борисполь
    В аэропорту "Борисполь" построят новую взлетно-посадочную полосу
    11:03 18.08.2017
    116
    По словам заместителя генерального директора аэропорта Евгения Дыхне, в аэропорту ориентируются на 8 миллиардов гривен. Предполагается брать кредит, поскольку за свои средства аэропорт не сможем построить объект за два строительных сезона.
    Самолеты авиакомпании МАУ
    ЕС для украинцев. Без обратного билета снимают с рейса - СМИ
    15:10 10.08.2017
    7547Европа открывает для украинцев свои границы
    На стойке регистрации в аэропорту Ивано-Франковска Богдане Шелефонтюк отказали в посадке на самолет из-за того, что у нее не было обратного билета – документ на перелет был куплен только в одну сторону.
    Аэропорт Киев возобновил работу после ремонта взлетной полосы
    Аэропорт "Киев" возобновил работу после ремонта взлетной полосы
    17:21 25.05.2017
    99
    Первую посадку на отремонтированную полосу совершил в четверг в 01.10 самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines - рейс Варшава-Киев. Следующими прилетели итальянцы Alitalia.
    В США олень протаранил пассажирский самолет во время взлета. Видео
    В США олень протаранил пассажирский самолет на взлете 
    16:18 16.02.2017
    368
    В аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.
    МИД Украины
    Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев нет – МИД
    20:05 12.02.2017
    752
    Согласно информации консульской службы Министерства иностранных дел Украины, украинцы отсутствуют среди пострадавших в аэропорту имени Гельмута Шмидта в Гамбурге.
    Московский аэропорт Домодедово
    В московских аэропортах из-за непогоды отменены 36 авиарейсов
    06:57 15.01.2017
    125
    По состоянию на 6.20 в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.
    Стрельба в аэропорту Флориды
    Стрелок намеренно прибыл в аэропорт Флориды, чтобы открыть стрельбу - СМИ
    21:33 07.01.2017
    145Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Как сообщается, подозреваемый сотрудничает с властями, ему будут предъявлены обвинения в убийстве. Власти продолжают рассматривать в качестве одного из возможных мотивов терроризм.
    СМИ сообщили подробности о стрелке в аэропорту Флориды. Видео
    СМИ сообщили подробности о "стрелке" в аэропорту Флориды 
    05:08 07.01.2017
    672Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    По информации американских СМИ, Эстебан Сантьяго, которого подозревают в том, что он открыл огонь по людям в терминале аэропорта Флориды, является бывшим военнослужащим, уволенным из Нацгвардии.
    Иванка Трамп. Архивное фото
    Сотрудники авиакомпании высадили пассажира, пристававшего к дочери Трампа
    23:09 22.12.2016
    786Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, откуда Иванка Трамп вместе со своими детьми должна была вылететь на Гавайские острова.
    На линии соприкосновения. Донецкий аэропорт. Видео
    На линии соприкосновения. Донецкий аэропорт 
    06:15 17.12.2016
    855Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В интернете опубликованы кадры донецкого аэропорта, снятые 13 декабря 2016 года. Видео размещено на канале "министерства обороны" самопровозглашенной ДНР в Youtube.
    Самолет Airbus A319 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
    Рейс Lufthansa из Техаса в Германию экстренно сел в Нью-Йорке
    06:50 13.12.2016
    347
    Рейс 441, следовавший из Хьюстона во Франкфурт, был отправлен в аэропорт JFK в Нью-Йорке после того, как "по телефону поступила угроза". Самолет был направлен в отдаленный район аэропорта, где пассажиры покинули воздушное судно.
    Международный аэропорт Стамбула
    Стрельба произошла у здания аэропорта Ататюрка в Стамбуле - СМИ
    00:54 06.11.2016
    240Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    По словам свидетелей, несколько выстрелов прогремели у здания аэропорта. Пока неясно, есть ли пострадавшие в результате стрельбы. Правоохранители перекрыли дороги, ведущие к аэропорту.
    Взрыв в районе аэропорта на Мальте
    На Мальте в районе аэропорта прогремел сильный взрыв - СМИ
    21:22 30.10.2016
    690
    Согласно информации, в районе аэропорта виден высокий столб дыма. По данным очевидцев, инцидент произошел в расположенном близ аэропорта населенном пункте.
    Полиция Вашингтона
    Аэропорт в штате Вашингтон частично эвакуирован из-за угрозы взрыва – СМИ
    03:06 10.10.2016
    277
    По данным портала, эвакуация началась около 15.30 по местному времени (01.30 по Киеву). Большинство пассажиров были эвакуированы. В здании аэропорта остались около 300 человек, уже прошедших досмотр багажа.
    Встреча чемпиона мира по боксу Усика в Борисполе. Видео
    Встреча чемпиона мира по боксу Усика в Борисполе 
    01:48 19.09.2016
    530
    Украинский боксер Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Гловацки проводил защиту титула WBO, который он завоевал в августе 2015 года в бою с немцем Марко Хуком.
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    Аэропорт Киев
    В аэропорту "Киев" задержали рейсы из-за драки пассажиров
    10:21 09.02.2018
    518
    В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.
    Скотленд-Ярд
    Лондонский аэропорт закрыт из-за бомбы в Темзе
    04:36 12.02.2018
    189
    По информации Скотланд-Ярда, бомба была обнаружена в 05.06 (07.06 по Киеву) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (23.00 по Киеву) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.
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